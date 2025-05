Sondaggio Gilda e contratto economico. Scontato l’esito.

Sondaggio Gilda e nuovo contratto economico. Quasi tutti i docenti dissentono sull’ipotetico aumento

Sondaggio Gilda e nuovo contratto economico. A maggio i sindacati scuola saranno chiamati a concludere un confronto molto complesso con il Governo. Sicuramente l’ultima tegola rappresentata dai dazi non favorirà un esito più soddisfante per i docenti.

Attraverso un sondaggio (Gilda-insegnanti Swg), essi si sono espressi. In sostanza quasi nove su dieci (precisamente l’87%) si è espresso contrario alla firma che autorizzerebbe un aumento (espressione difficilmente accettabile) di 140€, pari al 6% della copertura del potere d’acquisto. Una buona parte di queste risorse sono già in possesso dei docenti (dicembre 2023) e comunque la quota totale copre solo 1/3 dell’inflazione reale.

Ha dichiarato il coordinatore Vito Carlo Castellana “Abbiamo commissionato questo sondaggio perchè siamo in un momento di forte confusione, in cui si devono prendere decisioni importanti con proposte politiche importanti. La scuola si sta evolvendo, c’è meno partecipazione alla politica rispetto al passato e ci sembrava importante tastare il polso della categoria. Il giudizio è positivo nel senso che la Gilda è in linea con quello che è il sentore e la volontà dei docenti”

