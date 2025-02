Stipendi docenti italiani. La ventennale stagnazione dei rapporti tra le retribuzioni

Stipendi docenti italiani. Uno studio di tuttoscuola.it conferma la sostanziale stagnazione dei rapporti tra le doverse retribuzioni di categoria.

Stipendi docenti italiani. La ventennale e sostanziale stagnazione

Stipendi docenti italiani. Da molto tempo si denuncia che gli insegnanti sono economicamente poco gratificati. Appena firmato il contratto, Con molta difficoltà i sindacati riescono a nascondere il magro bottino ottenuto. Ovviamente il risultato rimanda a una progressiva perdita d’acquisto dei docenti. Più volte ho scritto che il problema è nato con il D.Lvo 29/93. Il disposto solo formalmente abrogato ha condizionato significativamente ogni contratto economico da pù di trent’anni. IN altri termini la retribuzione aggiornata è sempre stata legata alla inflazione programmata, sempre inferiore a quella reale.

A questi aspetti arcinoti si aggiunge anche la sostanziale invarianza dei rapporti tra le retribuzioni dei docenti. Uno studio effettuato da tuttoscuola.it conferma lo scenario deprimente. Il punto di riferimento è la retribuzione degli insegnanti di scuola primaria che assume il valore di 100. Da qui il confronto con gli stipendi dei gradi scolastici successivi (ex scuola media e secondaria di secondo grado). Ecco la tabella pubblicata da tuttoscuola.it

Ovviamente, il contributo dice molto altro.

La soluzione, pertanto passa attraverso la premialità. Questa è la linea sostenuta dal Ministro Valditara e formalizzata nell’atto d’indirizzo al quale dovranno riferirsi le parti interessate dal 27 gfebbraio, giorno di aprtetura del confronto tra Aran e parti sociali.

La non adozione al sistema premiale rischia, come si legge su tuttoscuola.it “il rinnovo del contratto si riduca all’ennesima operazione di facciata, lasciando gli insegnanti intrappolati in una gabbia salariale che non si è mai evoluta.

