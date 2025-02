Studente autistico. Le decisione di 31 scuole evidenzia le criticità?

Studente autistico. Non accolta la sua domanda d’iscrizione. Le criticità sull’inclusione?

Studente autistico. 31 scuole non accolgono la domanda d’iscrizione

Studente autistico. La sua domanda d’iscrizione non è stata accettata da 31 scuole. La vicenda è resa nota da Il Sole 24 ore scuola. I genitori di un ragazzo autistico dopo aver ricevuta la risposta di non accoglimento della domanda d’iscrizione da parte di tre istituti, suggeriti dal Comune di Milano, si sono rivolti a 28 istituti, dai quali “hanno ricevuto altrettanti rifiuti motivati con <<non abbiamo le strutture adeguate e il personale>> oppure <<abbiamo già troppi ragazzi disabili, non riusciamo a prenderci cura di tutti>>. Ci sono anche state scuole che proprio non hanno risposto“.

La via italiana all’inclusione

Fin qui la cronaca. Abituati però a chiederci i motivi di una vicenda, esprimiamo una riflessione. Il sistema scolastico indubbiamente è all’avanguardia sull’inclusione a livello internazionale. Ampia la normativa. La legge 517/77 ( Diritto allo studio e istitutiva della figura dell’insegnante di sostegno), la L. 104/92 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità), L.170/10 (disposto che disciplina i DSA in ambito scolastico), il D.M. 5669/11 (regola l’attuazione della precedente), la Direttiva 27/12/2012 (riassuntiva della normativa riguardante gli studenti con DSA, aggiornata alla nuova categoria: gli allievi con BES). Chiudono l’elenco la L. 107/15 e il D.lgs.66/17. La “Buona scuola” delega l’esecutivo al riordino, alla semplificazione e alla cformalizzazione dell’inclusione scolastica, mentre il secondo rappresenta il contenuto richiesto dalla L. 107/15.

Le criticità de sistema-scuola

L’elenco era necessario per definire meglio la via italiana all’inclusione. Tornando alla vicenda dell’alunno respinto, il Ministro Valditara deve procedere d’ufficio. L’alta adesione al mancato accogliemento della domanda pone la questione se la normativa non sia troppo avanti rispetto alla realtà. In altri termini, le scuole hanno risorse, strumenti e soluzioni spazio-organizzative reali per gestire in modo adeguato l’accoglienza di studenti con disabilità? Scrive ” Ma al MIUR non interessano i risultati reali, forse gli basta specchiarsi nella coerenza logica dei suoi proclami, sebbene in questo caso zoppichi un pò” (2024) Ha un fondamento il rilievo?

