Studenti e smartphone. Per l’esperto l’uso dipende dagli insegnanti noioisi

Studenti e smartphone. La causa sono gli insegnanti noiosi

Studenti e smartphone. Pier Cesare Rivoltella insegna Didattica e Tecnologie dell’educazione coerentemente con un approccio semplicistico e riduttivo del problema a una causa esprime il suo pensiero. Lo fa con un’intervista al fattoquotidiano.it: “Gli studenti a scuola si distraggono perché sono abituati alla velocità di internet e appena i giri scendono muore l’attenzione. Per capire concetti complessi e assaporare il bello bisogna andare adagio. Giusto che il docente insegni il gusto della lentezza, come sostare davanti a un dipinto o apprezzare un’opera d’arte. Ma per tenere desta attenzione e curiosità, la scuola deve anche saper accelerare e adeguarsi al pensiero veloce delle nuove leve.”

La parte finale riguarda i docenti. Il ma rappresenta uno spartiacque tra la lentezza necessaria all’acquisizione di concetti e contenuti complessi (riconosciuto da Rivoltella) e la velocità che il Prof non chiarisce nei benefici. Difficile accostare quest’ultima modalità al ragionamento e alla riflessione. Se la scuola abdicasse a favore della velocità, dubito che il traguado potrà essere la profondità.

Il modello di scuola che propone Rivoltella rappresenta sicuramente un ulteriore esempio di quella scuola aziendale orientata al cliente.

La ripetizione di un canovaccio

La dichiarzione di Rivoltella ripete il solito canovaccio. “L’esperto” esprime il suo pensiero, ricevendo ampia visibiltà mediatica. Purtroppo Pier Cesare Rivoltella è privo dell’esperienza d’aula, non quella occasionale, ma quotidiana. In questo contesto affiorano problematiche, ma anche possibilità, progetti, azioni… Insieme ad altri elementi si costruisce la professionalità di molti docenti (il Prof. la riconosce nella sua intervista).

Presumo che tutto questo manchi all’accademico. Pertanto il titolo di esperto va meglio definito. Purtroppo questo non accade nella stesura dei titoli dei contributi

