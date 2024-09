“Studiare per amore” (N. Gardini). L’apertura filosofica alla conoscenza

“Studiare per amore” (N. Gardini). Interessante pubblicazione sull’approccio filosofico alla conoscenza. Perla rara in un contesto dove domina la chiacchiera, il gossip…

“Studiare per amore” (N. Gardini). Il titolo anticipa un tema poco analizzato. Ogni dubbio è risolto dal sottotitolo “Gioie e incanto di un infinito incanto” (Garzanti 2024). Raramente lavori di questo taglio sono trattati dai media. Ovviamente esistono delle nicchie. Una volta i giornali avevano la terza pagina. Gli approfondimenti avulsi dalla contingenza sono appannaggio di poche isole felici. Mi riferisco a “La Lettura” (Il Corriere della Sera), Il Sole 24Ore Domenica. Sicuramente ne esistono altre, queste sono però le maggiormente consultate dallo scrivente (abbonamento o acquisto in edicola quando serve). L’analisi è adeguata e sicuramente superiore alla “chiacchiera” (M. Heidegger) o al gossip che purtroppo caratterizzano i massmedia. Gli inserti presentano contributi che difficilmente scaleranno la hit dei più venduti. Gli approfondimenti sono sempre degli interessanti “antipasti” a letture più impegnative.

Un lavoro dove si respira la conoscenza disinteressata

Torniamo al lavoro di N. Gardini conosciuto grazie a Il Sole24 Ore domenica (15.09.24), al quale dedica un’interessante recensione. Il compito è affidato a Sara Boffito. Il titolo è eloquente “La libido si risveglia…sgobbando sui libri“. L’intera recensione gira intorno all’idea che lo studio disinteressato rimanda alla meraviglia (Aristotele), al bisogno di conoscere (Platone), alla domanda dell’esser-ci sull’Essere (Heidegger). A questi giganti del pensiero occidentale aggiungo anche l’interessante l’accostamento tra filosofia e gioco proposto da Ermanno Bencivenga (La filosofia come strumento di liberazione, Raffaello Cortina, Milano 2010). Questo conduce al pensiero simbolico, all’immaginare una dimensione che va oltre la realtà. In questo i bambini sono esperti, caricando il gioco di simboli e mondi possibili (“Giochiamo a x. Io sono y e tu sei z. Siamo nel mondo…”

Quanta distanza con il sapere finalizzato all’inserimento lavorativo, a quello utile, categoria postmoderna che non alimenta passione e coinvolgimento emotivo. Scrive una filosofa che fino a diciotto anni occorre studiare saperi inutili e non quelli utili. I primi aprono a tante possibilità, invece con i secondi puoi fare solo una o poche cose. Probabilmente pensiero estremo.

Chiudo con le definizioni di studio secondo N. Gandini e riprese da S. Boffito”«impegno», «interesse, «zelo», «premura», «desiderio», «trasporto», «passione», «ambizione»; ma anche, con Virgilio, come sinonimo di amor. Amore. Descrive così una relazione appassionata, con il mondo che studiando cerchiamo di «capire, contenere, assorbire»”

Il contributo di N. Gandini è assolutamente da acquistare!

