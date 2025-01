Talk show e il “si dice”. Il dominio della comunicazione da salotto

Talk show e il “si dice”. Heidegger e l’esistenza inautentica. Il dominio di una comunicazione riempitiva, ma inutile

Talk show e il “dice”. Quando la comunicazione diventa chiacchiera inutile

Talk show e il “si dice”. M. Heidegger filosofo tedesco divideva l’esistenza dell’uomo (l’esser-ci) in due categorie fenomenologico-esistenziali: L’esistenza inautentica e quella autentica. Secondo Heidegger la prima si caraterizza per la spersonalizzazzione, l’annichilimento dell’esserci-ci che rinuncia ad essere progetto a beneficio della sua riduzione a oggetto (ente). La chiacchiera o il “si dice” esprime efficacemente questa condizione, dove l’uomo accetta spesso inconsapevolmente, di essere eterodiretto.

Scendendo di livello, la nostra condizione esistenziale è caratterizzata dal fluire delle parole e dei discorsi finalizzati a “piacere e colpire” (Lipovestsky 2017). L’operazione ha la sua giustificazione nell’idea che siamo un fascio di sensazioni dove il pensiero riflesso conta poco o nulla (D. Hume).

Qualche giorno fa scrivevo: “I massmedia (giornali, programmi e siti vari) vivono di dichiarazioni, di interviste. La “cima” si raggiunge con i talk-show dove la chiacchiera domina, riuscendo però a catturare anche per divers tempo l’attenzione dello spettatore.. Il motivo di questa rappresentazione risiede nella necessità di vendere copie, aumentare le visualizzazioni e le condivisioni. Il tutto è finalizzato ad incrementare gli introiti economici. Questi sono significativamente correlati al meccanismo che rimanda all’iperbole. Più una dichiarazione, un’intervista coinvolge la sfera emotiva, maggiore è la possibilità che catturi l’attenzione del lettore e/o spettatore“.

Quanto sinteticamente scritto trova un suo esempio nella trasmissione Di Martedì condotta dall’interessante giornalista e scrittore G. Floris. Purtroppo occorre evidenziare il cambio di registro comunicativo che ha assimilato interamente il signficato di talk-show (spettacolo della chiacchiera). A tal riguardo la conferma di quanto scritto proviene da un articolo di M. Falcioni su today.it,. Sinteticamente la sua riflessione riguarda anche e soprattutto l’espulsione dal suo programma delle inchieste dove la realtà è proposta anche nella sua crudezza e spigolosità, aiutando lo spettatore a riflettere. Si preferisce l’intermediazione verbale del politico, dell’economista… coinvolti in una contraddittorio utile solo a mantenere alta l’attenzione di chi ascolta/vede il programma. Da qui la sensazione di stare in una piazza dove spesso chi urla di più ha ragione e chi invece interrompe serve solo a spezzare l’intervento quasi sempre noioso.

Mutuando il titolo di una recente pubblicazione poco conosciuto di T. Cordignola (La civiltà dell’eccesso) è possibile affermare che oggi la chiacchiera è esorbitante nei massmedia. Il motivo è semplice: intrattenere lo spettatore senza però risvegliare il suo senso critico.

