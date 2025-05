Troppe richieste alla scuola. Si dimentica la sua funzione principale

Troppe richieste alla scuola. Esempio del processo di rimozione. Occorre ribadire la sua funzione istituzionale

Troppe richieste alla scuola. Il meccanismo che solleva la famiglia

Troppe richieste alla scuola. Le società umane non sono perfette. Ognuna porta con sè delle criticità ch sono l’espressione di un mal-essere generale. Alcuni esempi: gli omicidi, le violenze sui minori, l’uso delle droghe, l’uso compulsivo dei dispositivi la solitudine, la depressione… L’elenco potrebbe proseguire. Fermiamoci qui. Da tempo però ogni problema converge sempre sulla stessa soluzione: “ci pensi la scuola!”

Gli effetti sono il moltiplicarsi delle educazioni (ambientale, sentimentale, educazione civica…) e dei progetti. In molti casi la scuola somiglia a un ospedale al quale si ricorre per superare le malattie che sono sempre sociali. Ovviamente tutta questa complessità è sulle spalle degli insegnanti che diventano specialisti dell’educazione o del progetto, grazie alla frequenza di un corso di 20 ore – difficile superare la soglia per le conosciute ristrettezze economiche.

Lo scarico sulla scuola solleva la famiglia dal prendersi carico del problema. Un esempio per tutti: l’uso dello smartphone consegnato dai genitori fin dalla scuola primaria!

Si torni a considerare a scuola per la sua funzione istituzionale

Le richieste di un maggiore coinvolgimento della scuola, compromette il conseguimento del suo fine istituzionale: formare l’uomo e il cittadino (Costituzione italiana), declinato nella postmodernità con la formazione al pensiero critico. L’obiettivo non può essere conseguito senza il materiale di partenza che sono le conoscenze. Senza queste si rischia di mancare l’obiettivo di teste ben fatte (E. Morin) che necessitano di contenuti per generare abilità e infine competenze. E a quest’ultimo livello che si esercita il pensiero critico, grazie al carburante acquisito in precedenza.

La dimenticanza di questa finalità a favore di richieste contingenti (educazioni, progetti) snaturano il ruolo della scuola, esponendola al prevedibile fallimento per la complessità dei problemi che deve risolvere. La percezione finale è la sua inutilità sociale!

