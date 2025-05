Troppo lunghe le vacanze di Pasqua! La solita questione dei genitori che dimenticano l’adattamento del calendario

Troppo lunghe le vacanze di Pasqua! Ciclicamente torna la lamentela genitoriale. Dimenticano però l’adattamento del calendario

Troppo lunghe le vacanze di Pasqua! Quando particolari circostanze, come la vicinanza di altre ricorrenze (25 aprile e 1 maggio), creano le condizioni per sospensioni delle lezioni più lunghe, puntualmente insorgono genitori. E’ un rituale, come quello abbinato ai tre mesi di vacanza estiva. Scrive un genitore: “Io mi domando: ma come è possibile che i consigli d’istituto in cui c’è anche la rappresentanza dei genitori, votino a favore di un ponte lungo dieci giorni? – ha dichiarato al Corriere della Sera Antonella Villano, medico anestesista di un ospedale pubblico milanese e madre di due figlie di 4 e 6 anni -. Forse chi vota ha la possibilità di fare smart working o ha altri aiuti, ma per chi lavora, come noi, su turni, il disagio è importante”

Ovviamente il disagio è generalmente ampliato anche da altre voci giornalistiche. La lamentela è vecchia, ma i ritorni economici, attraverso la lettura o la visualizzazione sono evidenti, la rendono attuale.

I genitori dimenticano la normativa

Chi è estraneo alla scuola crede che le istituzioni scolastiche si approprino di un diritto non previsto, sottraendo giorni di lezione agli studenti. La realtà è però diversa.

Le scuole italiane devono garantire 200 giorni di lezioni (D.lvo 297/94). Tenendo conto di questo paletto, le singole Regioni stabiliscono i loro calendari scolastici. I Consigli d’Istituto, composto anche dai rappresentanti dei genitori, possono adattarli, applicando il criterio della compensazione. In altri termini, possono anticipare l’inizio delle lezioni, recuperando il credito in particolari momenti dell’anno (carnevale, Pasqua…). Tutti i genitopri sono informati del calendario adattato a giugno dell’anno scolastico precedente

Resta il problema dell’accudimento degli alunni, soprattutto della scuola dell’Infanzia e della Primaria. Non può però essere risolto dalla scuola, che essendo un’istituzione pubblica e non un babysettaggio, ha delle regole e delle finalità proprie. Queste ultime fanno riferimento alla formazione e non alla sola custodia dei minori.

