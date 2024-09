Tutor e orientatori. Le due figure sono obbligatorie (Tar Lazio)

Tutor e orientatori. Il Tar del Lazio chiarisce la loro obbligatorietà. Nella sentenza i motivi

Tutor e orientatori. la vicenda in un istituto romano

Tutor e orientatori. La nomina è obbligatoria, anche di fronte a soluzioni diverse decise dal Collegio dei Docenti. A chiarirlo è una recente sentenza del Tar del Lazio (15889 del 20 agosto 2024).

Il lettore potrà leggere il pronunciamento. Qui prevale la sintesi. Si legge ” in data 27 ottobre 2023 il Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore – Itc di Vittorio – Iti Lattanzio, di Roma, convocava con circolare n. 56 bis il Collegio dei docenti inserendo come ordine del giorno, tra le altre, anche le “linee guida docente tutor/orientatore e Piattaforma Unica. In occasione della suddetta convocazione, la Commissione competente a progettare, sviluppare e aggiornare il piano educativo che definisce l’identità culturale e formativa della scuola per un triennio (Commissione PTOF) aveva predisposto due proposte da sottoporre alla votazione collegiale in considerazione del fatto che diventava indispensabile, per adeguarsi alla “riforma dell’orientamento”, modificare il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF). Uno dei testi conteneva l’integrazione al PTOF con le disposizioni sull’orientamento sopra ricordate, mentre l’altro, denominato “Mozione del Collegio docenti”, argomentava e motivava il rifiuto di utilizzare docenti tutor e orientatore nell’istituto scolastico.”

Al momento della votazione è approvata “la seconda (che prevedeva un percorso di orientamento di almeno 30 ore per ogni anno scolastico in tutte le classi degli anni di corso previste dalla norma attraverso moduli svolti in orario curriculare senza l’ausilio di docenti tutor e orientatore) con la maggioranza di 83 voti contro i 34 voti per la seconda proposta e 11 astenuti”.

La Dirigente scolastica ha esprime contrarietà, nominando un docente tutor e quindi docenti orientatori

Le motivazioni dei giudici amministrativi

Ovviamente il pronunciamento è motivato. Qui evidenziamo due motivi. Innanzitutto la decisione del Collegio dei docenti è contra legem, in quanto, come si ricorda nello stesso ricorso, la nomina dei docenti tutor e del docente orientatore è prevista normativamente ex art. 3 del D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, s.m.i., e punto 8.3. nonché punto 10.2 delle Linee guida per l’orientamento (adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328) che attuano la menzionata normativa anche al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR in tema di potenziamento dell’orientamento”. A questo si aggiunge che la nomina risponde al diritto allo studio che per la sua carattura costituzionale prevale al fine “di ridurre la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo“

