U. Galimberti e la scuola. Irricevibile la sua idea per la tecnica

U. Galimberti e la scuola. La sua idea personale sul compito dell’istitutzione formativa. Irricevibile per la tecnica

U. Galimberti e la scuola. Il compito dell’istituzione scolastica

U. Galimberti e la scuola. Noto filosofo “greco”, molto presente nel Web con conferenze, lezioni e semplici conversazioni. Per U. Galimberti è chiaro il compito che dovrebbe assolvere la scuola. L’ha espresso diverse volte. La scuola ha il compito soprattutto di educare che rimanda allo sviluppo dei sentimenti (fino ai 16-18 anni). L’abbandono di questo compito esprime un adeguamento dell’istituzione al contesto post-moderno che invece esalta le emozioni. Le cronache di questi giorni dicono molto sugli effetti devastanti (omicidi, violenze…) prodotti dalla mancanza dei sentimenti. Le emozioni sono di breve durata (ad esempio pensiamo agli effetti limitati nel tempo nel ricevere un regalo), mentre i sentimenti si sedimentano nella persona favorendo una postura esistenziale che ovviamente dura nel tempo e contribuendo alla formazione dell’uomo e del cittadino.

Da qui si comprende l’avversione del filosofo verso le classi pollaio. In questa condizione forse si consegue l’obiettivo di un’istruzione limitata alla conoscenze e a qualche capacità, ma sicuramente non si giunge al livello più alto della competenza.

Lo scenario prospettato da U. Galimberti, però ha una criticità significativa che rimanda al suo disallineamento con la tecnica. Questa non è da identificare con il dispositivo o prodotto, bensì esprime una nuova dimensione del nostro attuale contesto. E’ un prodotto umano e il suo capisaldo è il conseguimento di un fine con il minimo impiego dei mezzi (U. Galimberti).

Se pensiamo allo snaturamento della scuola della Costituzione a favore di un profilo che punta alla formazione di manodopera, alla pessima espressione “risorsa umana” che sostituisce quello di persona, allora tutto è chiaro.

Con questo scenario rimarrà “una voce che grida nel deserto”!

