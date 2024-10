Valditara e assicurazione sanitaria. Ottimo, ma ora attendiamo i contenuti!

Valditara e assicurazione sanitaria. Il Ministro annuncia il “nuovo fronte”. Ottima l’idea, ma ora attendiamo i contenuti!

Valditara e assicurazione sanitaria. L’annuncio

Valditara e assicurazione sanitaria. Il Ministro prosegue il suo movimentismo che lo conduce ad avere sempre il focus concentrato sul personale scolastico. In occasione del convegno “L’Italia dei conservatori: Europa, futuro, libertà” Ha dichiarato «Stiamo pensando ad una assicurazione sanitaria per il personale della scuola. Ormai ce l’hanno i privati, tutti i dirigenti hanno una assicurazione sanitaria. Lo Stato deve garantire il benessere. Per questo abbiamo pensato agli sconti per il personale docente: bisogna pensare ad un insegnante rispettato, valorizzato, da lì si costruisce e si cambia la società»

Ottima l’idea, ora i fatti

La nuova “battaglia” del Ministro è sicuramente da sostenere. Esprime un’attenzione a una condizione lavorativa che spesso va incontro a patologie fisiche e psichiche. Senza però dimenticare malattie non imputabili alla professione. Siamo però ancora all’annuncio. La valutazione andrà effettuata sul provvedimento governativo e il profilo in uscita. In altri termini, il giudizio sarà sui contenuti. Nello specifico occorrerà capire quali malattie e situazioni sanitarie saranno coperte; quale copertura avranno i singoli eventi. L’elenco ovviamente non può ignorare l’eventuale contributo del lavoratore alla copertura sanitaria. Come si evince parliamo dei particolari e per esperienza siamo coscienti che in questi si può nascondere il problema. Restiamo in attesa, comunque del primo passaggio:il provvedimento!

