Valditara e classi pollaio, l’intervento del Ministro denota inesperienza d’aula

Valditara e classi pollaio. Sconcerta la dichiarazione del Ministro. Forse però dipende dala sua inesperienza d’aula

Valditara e classi pollaio. La dichiarazione inopportuna

Valditara e classi pollaio. Il Ministro è intervenuto all’interno di un evento proposto alla Camera dei Deputati. Ha dichiarato: “Non è la dimensione della classe ad avere un impatto sugli apprendimenti ma la personalizzazione della didattica, che è un po’ il mio mantra“. Molte perplessità e sconcerto per queste parole che devono essere contestualizzate all’interno di un suo credo pedagogico che esalta il ruolo del tutor. L’unico aspetto positivo è che ora conosciamo l’ultimo motivo per negare il problema o comunque ridimensionarlo. Siamo passati dalla stagione che annunciava la scomparsa delle classi pollaio grazie al decremento della popolazione scolastica, all’attuale dove la iattura pedagogica è assorbita dal sistema scolastico.

Purtroppo occorre mettere in evidenza la scarsa esperienza di aule scolastiche del Ministro, contenitori dove alunni e studenti sono accolti con tutte le loro problematiche. Da persona di scuola mi riesce difficile conciliare la personalizzazione con le classi numerose. Invito il Ministro a fare esperienza di classi pollaio per uno due anni anni (difficile, impossibile). Il problema della scuola è l’abbondanza di esperti teorici, che però non sono mai entrati in un’aula scolastica, oppure con una esperienza limitata e archiviata storicamente nella loro biografia.

Post Views: 425