Valditara e gli insegnanti, la dichiarazione e la triste vicenda della Carta docenti

Valditara e gli insegnanti. In occasione della Giornata mondiale dell’insegnante (5 ottobre) il Ministro ha riconosciuto il grande ruolo dei docenti. “Oggi celebriamo in Italia e nel mondo la figura dell’insegnante, autentico professionista della conoscenza… pilastro della crescita civile e sociale”

Sulla dichiarazione nulla da dire. Purtroppo stride con la condizione professionale dei docenti spesso oltraggiata e denigrata, anche per via dell’immagine sociale che restituisce il loro stipendio tra i più bassi in Europa. La vicenda della Carta docenti rappresenta l’ultimo esempio di una scarsa attenzione verso le esigenze dei docenti. Molti di essi hanno finanziato in parte il loro percorso universitario. Quest’anno, invece la mancata disponibilità della cifra, oltretutto rimodulata verso il basso (420 €), sta ponendo loro il quesito se proseguire oppure interrompere il ciclo di studi. Sono docenti che credono che la loro azione debba essere coniugata da una solida teoria che supporti l’attività didattica quotidiana. Ovviamente tra di essi ci sono anche quelli che partecipano a corsi di formazione e aggiornamento. Quest’ultimi però viviono meno traumaticamente la situazione, in quanto sono consapevoli di non aver “buttato dalla finestra” parte delle loro risorse economiche. Possono sempre decidere di non partecipare a un’iniziativa, senza perdere nulla. Situazione ben diversa per i docenti-studenti universitari che fino allo scorso anno hanno dovuto autofinanziarsi in buona parte (i costi universitari comprendono anche l’acquisto dei libri, il costo del trasporto privato o con i mezzi pubblici…) la formazione universitaria.

Certo tra i fruitori della Carta docenti ci sono i soliti furbetti, come riportato da un articolo del “Il Giornale” di oggi (Occhiello “I furbetti della scuola“. Il titolo ” Compravano frigoriferi con il bonus insegnanti“. L’ Articolo riporta una vicenda del 2017 Comunque in un contesto postmoderno incline a fidarsi più che a ragionare, può favorire il bias della generalizzazione. Quest’ultimo è il miglior volano per un migliore attenzionamento del lettore o della visualizzazione, ai fini degli introiti pubblicitari. In quest’ottica il grigio non piace. Risulta più efficace la realtà nera e qualche volta quella bianca. Dispiace che in questo caso siano coinvolti i docenti “pilastri della crescita civile e sociale“

