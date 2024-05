Valditara e violenza docenti. La strategia comunicativa

Valditara e violenza docenti. L’ultima dichiarazione del Ministro è l’esempio di un ragionamentocon trucco comunicativo.

Valditara e violenza dei docenti. Indubbiamente il Ministro sarà ricordato per il suo presenzialismo verbale e scritto. Non passa giorno senza che i massmedia riportino un suo intervento. La strategia, ovviamente, è da apprezzare perché costringe i mezzi di comunicazione di massa a mantenere l’attenzione sulla scuola, quasi sempre dimenticata.

Purtroppo queste esternazioni sono quasi sempre preparate e rispondono ai canoni della comunicazione contemporanea caratterizzata da incoerenze o trucchi logici.

Partiamo dall’ultima. Ha dichiarato“Il mondo della scuola è centrale per il Paese, per lo sviluppo della società: dalla scuola si ricostruisce l’Italia. Dobbiamo ripristinare il principio di autorità “ di cui devono godere insegnanti e Dirigenti scolastici. “L’anarchia vuol dire assenza di autorità e noi dobbiamo sconfiggere quella cultura sessantottina che purtroppo ancora esiste nel nostro Paese. La caduta di rispetto che c’è nella società italiana verso il mondo della scuola deriva anche da questo. Voglio che i dirigenti scolastici, come i docenti e tutto il personale della scuola siano rispettati anche dai genitori”

La strategia comunicativa del messaggio

Come scriveva L. Wittgeinstein “il linguaggio esprime il proprio mondo“. Nel caso del Ministro il suo orizzonte culturale è espresso dal perentorio “voglio”. A questo aggiungo che la dichiarazione è l’esempio della strategia dello spostare l’attenzione su un elemento che fa da calamita e da elemento semplificativo, distogliendo l’interlocutore dalla complesita veicolata dall’argomento principale. Scendendo nel concreto il Ministro semplifica un fenomeno riducendolo a una sola causa: il sessantotto!

L’affermazione, che pecca di eccessiva sicurezza, è coerente con il credo ideologico del Ministro. Difficile credere che tutte le responsabilità provengano da un evento che ha quasi sessant’anni, dimenticando che nel frattempo il privato, l’atenzione eccessiva ai diritti che si rifanno all’individualismo senza regole, presentano una realtà totalmente diversa e caratterizzata dalle passioni tristi. Almeno il ’68 ha rappresentato un momento di vivacità intellettuale, politica e sociale. Dispiace che il Ministro non riconosca questa iniziale spinta propulsiva, evidenziando solo un aspetto negativo.