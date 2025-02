Vandalismo a scuola. Il Garante si è pronunciato a favore dell’istituto nel trattamento delle foto

Vandalismo a scuola. Il Garante si è pronunciato. L’uso delle immagini non viola alcun criterio relativo alla privacy

Vandalismo a scuola. La pronuncia del Garante chiarisce la questione dell’uso delle immagini

Vandalismo a scuola. Purtroppo è l’effetto collaterale di molte occupazioni. A volte i ragazzi occupanti postano foto e video che li ritraggono, mentre vandalizzano L’istituto scolastivo coinvolto. Il fatto che ha coinvolto un istituto romano è solo uno degli esempi. Questa mattina il sempre aggiornato e autorevole quotidiano “ItaliaOggi” rende nota la vicenda

In breve. Durante un’agitazione studentesca le pareti di un liceo classico di Roma sono state deturpate con scritte e disegni osceni. Gli studenti hanno postato le foto che li riprendevano su Tik-Tok. Una ragazza è stata riconosciuta dal personale scolastico. Il suo materiale fotografico è stato inviato al Dirigente scolastico il quale ha coinvolto il Consiglio d’Istituto per l’inevitabili sanzioni (tre giorni di sospensione, convertiti in attività socialmente utili e 400 € di multa). Si è arrivati a questo dopo la visione delle foro.

Ovviamente i genitori hanno fatto ricorso, coinvolgendo il Tar e poi il Garante per la Privacy. Entrambi hanno confermato la decisione dell’Istituto romano.

I criteri del fine e della non eccdenza applicati dal Garante

Ogni pronunciamento amministrativo, civile o penale segue delle regole. Nel caso specifico il Garante della privacy ha ritenuto corretto il comportamento dell’istituto, il quale ha utilizzato le foto, come si legge su ItaliaOggi, solo per un obbligo di legge. (fine) Il Dirigente, inoltre aveva ll’obbligo di utilizzare queste foto ” con la necessità di adempiere altri obblighi a carico del dirigente scolastico, tra cui la denuncia dei reati di interruzione del pubblico servizio (impedimento delle lezioni), violenza privata (personale e altri studenti costretti a non entrare), danneggiamenti del pubblico edificio (imbrattamento dei locali), furti di dispositivi elettronici e altre cose di proprietà pubblica“.

Questi i fatti anche procedurali che rimandano al rispetto dei due principi della liceità del trattamento e della non eccedenza rispetto al fine. L’istituto ha dichiarato formalmente che le foto non sono state pubblicate per altri scopi.

Post Views: 241