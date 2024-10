Violenza a scuola, se il pessimo giorno si vede dal mattino

Violenza a scuola. Un sondaggio di skuola.net non fa ben sperare per l’anno appena iniziato.

Violenza a scuola. L’anno scolastico non è iniziato bene

Violenza a scuola. Un sondaggio di skuola.net non lascia spazio all’ottimismo. Il titolo dell’articolo dice già tutto: “Violenza a scuola, è subito Far West: 1 studente su 10 ha già assitito a uno scontro fisico o verbale“. Sconcerta il fatto che siamo ad appena due-tre settimane dall’inizio dell’anno scolastico. Grazie ai provvedimenti del Ministro il fenomeno si azzererà? Ne sono convinti sette studenti su 10. Questo è il dato presentato nell’articolo.

Come sempre i fatti daranno il responso.

Al momento questa è la situazione. Leggiamo qualche passaggio dell’articolo. Il sondaggio ha riguardato “2.800 studenti di medie e superiori, proprio quelle al centro delle norme appena approvate dal Parlamento per contrastare il fenomeno. Che sottolinea anche come – dato ancora più allarmante – nella metà dei casi tra le vittime delle aggressioni ci siano gli insegnanti: il 6% degli intervistati – sul 13% totale che parla di violenze scolastiche – afferma che l’obiettivo dei bulli era un docente“.

