Visite e viaggi d’istruzione. Gli insegnanti evidenziano le criticità

Visite e viaggi d’istruzione. Un sondaggio conferma il “distacco” degli insegnanti

Visite e viaggi d’istruzione. Le attività trovano sempre meno sostenitori tra gli insegnanti. La conferma di questo disaffezione è fornita dal sondaggio effettuato da tecnicadellascuola.it. Non si tratta di un lavoro scientifico. Tuttavia esprime chiaramente un malessere non circoscritto alla suddetta iniziativa, coinvolgendo l’intero profilo docente.

Ecco i risultati presentati sul portale.”Dall’indagine è emerso che il 48,8% dei docenti ha dichiarato di evitare le gite per l’alto rischio legato a eventuali incidenti, che comportano enormi responsabilità legali e morali…. Il 21,7% punta il dito contro i compensi irrisori, che non giustificano l’impegno richiesto: accompagnare una classe vuol dire rinunciare al proprio tempo libero, lavorare ben oltre l’orario d’obbligo, con una retribuzione quasi simbolica.”

Quindi nulla di nuovo sotto il sole.

Interessante quanto hanno voluto dichiarare alcuni insegnanti che rimanda ad altre questioni come il compenso irrisorio, lo scarico di responsabilità della scuola su di loro e altro ancora.

Difficile non condividere quanto descritto sopra che testimonia la frattura tra la scuola parlante e quasi sempre positiva degli inesperti d’aula e gli insegnanti che invece sono esposti a qualunque intemperia (denunce genitori, burocratizzazione, stipendi bassi…)

