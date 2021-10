Ragazzi e social, l’onlife sta svelando il suo profillo di tiranno

Ragazzi e social. Il rapporto è sempre più immersivo, confermando la graduale dipendenza dal Web. Alcuni social hanno un algoritmo che sta gradualmente condizionando il mondo giovanile. E’ fortemente selettivo con gravi conseguenze sul comportamento.

Ragazzi e social, l’espansione della dimensione onlife

Ragazzi e social. Qualche anno fa il filosofo L. Floridi (La quarta rivoluzione, 2017) ipotizzava il graduale abbattimento della barriera tra la vita online e offline. Posizione confermata dalla recente pubblicazione “Pensare l’infosfera” (2020), che chiede alla filosofia a fare i conti con la realtà aumentata (M. Prensky, 2011) che sta modellando il nostro mondo, sempre più vicino alla conclusione del processo chiamato onlife.

L. Floridi associa questa nuova dimensione alla società delle mangrovie. ” Vivono in acqua salmastra, dove quella dei fiumi e quella del mare si incontrano. Un ambiente incomprensibile se lo si guarda con l’ottica dell’acqua dolce o dell’acqua salata. Onlife è questo: la nuova esistenza nella quale la barriera fra reale e virtuale è caduta, non c’è più differenza fra “online” e “offline”, ma c’è appunto una “onlife”: la nostra esistenza, che è ibrida come l’habitat delle mangrovie”.

Il processo sembra irreversibile. Difficile immaginare a un altro scenario, quando pensiamo all’ onnipresenza degli smartphone che dal 2011 hanno sostituito i cellulari. Per i nostri bambini e ragazzi sta divenendo il prolungamento della loro arto. Simbolicamente ha smesso di essere altro, divenendo una protesi fisica di sé stessi. Gli smartphone rappresentano i “cavalli di troia” del virtuale sempre più invadenti, necessari e indispensabili. Il loro successo sta nella loro portabilità dovuta alle piccole dimensioni, nella tecnologia touch screen, nell’esaltazione del codice visivo imposto anche dalla loro miniaturizzazione.

Solo l’istituzione scolastica sembra refrattaria a interagire con questo nuovo mondo, riducendo ad esempio la Dad a un’operazione di trasferimento della lezione in un contesto che richiede altre strategie.

La tirannia del profilo che condiziona i nostri ragazzi

Gradualmente la progressiva espansione del Web nel reale, sta favorendo la percezione di quest’ultimo come un tiranno. Mi riferisco soprattutto ai social network e alla messaggistica istantanea che stanno imponendo modelli e comportamenti giovanili, spesso stressanti. L’operazione sta rapidamente ottenendo i suoi effetti, grazie alla strategia del mercato di offrirsi apparentemente gratis, senza chiedere nulla in contraccambio. Inconsapevolmente cediamo i nostri dati. In altri termini, noi siamo il prodotto. Questo interagendo con altri profili, favorisce la creazione di algoritmi predittivi i nostri comportamenti, finalizzati alla vendita di servizi e prodotti (Capitalismo della sorveglianza, 2019).

Il processo di modellazione porta alla standardizzazione dei profili. L’ultimo numero di Left presenta un interessante approfondimento su Instagram e Facebook. Si legge ” E’ ben noto del resto ( e non da ora) che l’algoritmo dei social più diffusi e in particolare Instagram premia in visibilità una comunicazione fotografica che esalta la perfezione della figura fisica, definita in base a freddi standard” L’imposizione di questo profilo universale, ovviamente favorisce stati d’ansia e di depressione preoccupanti. Prosegue il settimanale “ In una slide che compone i dossier consegnati al Wsj da Haugen, e poi pubblicati da Facebook… si legge che il 32% delle adolescenti ha affermato che quando si sentivano male per il proprio corpo, Instagram le faceva sentire peggio. Da un altro documento si evince che diversi adolescenti incolpano Instagram per l’aumento del tasso di ansia e di depressione”

In un mondo sempre più piccolo, dove il processo di standardizzazione dei comportamenti e delle comportamenti, è fondato ipotizzare che la situazione non sia dissimile nel nostro Paese. Detto con un aforisma “Mal comune, mezzo gaudio“. Non è comunque una bella notizia.