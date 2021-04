Riapertura delle scuole, il segretario FLC-CGIL è molto duro. Una dichiarazione che purtroppo risulta molto vicina alla realtà. Nubi dense sul prossimo anno

Riapertura delle scuole, la dichiarazione di Sinopoli

Riapertura delle scuole, l’operazione sembra un azzardo, basata sul “Nulla”. Il termine rimanda all’ assenza che in questo caso si declina con il riproporre lo scudo Azzolina, che soprattutto alle superiori non è mai stato supportato da un’organizzazione adeguata dei trasporti.

In sintesi questo è il senso della dichiarazione di Sinopoli (segretario FLC-CGIL): “nulla è stato fatto in tema di dati, tracciamento, presìdi sanitari, riduzione delle dimensioni delle classi. Se l’emergenza è finita il governo deve dirlo chiaramente al Paese, se invece si tratta solo di piazzare bandiere politiche, siamo di fronte a una gestione sbagliata”

Nubi nere sul prossimo anno

Certo se queste sono le premesse, allora sono giustificate le perplessità per il prossimo anno.

Al momento la conferma del personale aggiuntivo è solo un’intenzione. Nulla di concreto. Invece è certa la riproposizione delle classi pollaio, iattura pedagogica voluta da M. Gelmini e G. Tremonti (2009) e che consentirono con altri provvedimenti di effettuare un prelievo forzoso di 8 miliardi di € (mai restituiti). Tutto confermato da Sinopoli. Si “sta procedendo come nel passato e le classi, nella scuola secondaria, possono arrivare fino a 33 studenti. Gli stessi criteri adottati oltre dieci anni fa di cui porta la responsabilità innanzitutto l’attuale ministra per gli Affari regionali”.

In assenza di un piano che aggiorni lo scudo Azzolina, si rischia come afferma Sinopoli il “baratro” per il prossimo anno, che sicuramente mal si concilia con il mantra di una scuola protetta e sicura.