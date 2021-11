Scuola e Covid, Wired chiede i dati e il Mi risponde negativamente. Quindi ogni dichiarazione (positiva e negativa) si basa esclusivamente sul rapporto settimanale dell’Iss.

Scuola e Covid, si ripete praticamente la situazione dello scorso anno

Scuola e Covid. Un anno fa scoppio la diatriba Wired/Mi sui dati dei contagiati. Ne ho parlato in quei giorni con due articoli. L’operazione non portò a nulla, se non ad aumentare la confusione. Concludevo:”A questo punto l’incertezza circonda i dati, favorendo i seguenti interrogativi: che cosa ha giustificato la decisione del governo nel mantenere aperte le scuole del primo grado? Esistono dei numeri che supportano l’affermazione: le scuole sono sicure?”

Quest’anno Wired chiede al Mi la possibilità di conoscere i dati aggregati dei contagiati. Quindi il loro riferimento non è l’individuo, ma un territorio, un comune… Lascia perplessi, quindi la risposta del Mi quando facendo riferimento alla privacy dichiara: ““I dati e le informazioni riferite a persone fisiche, identificate o identificabili, che hanno contratto il virus Covid-19, rientrano nella definizione di dati sulla salute per i quali va escluso l’acceso civico”.

Medesima perplessità è quanto segue: “I dati richiesti sono in continuo aggiornamento da parte delle scuole e non è previsto l’obbligo di risposta e la diffusione delle informazioni acquisite si porrebbe quindi in contrasto con il generale principio di esattezza dei dati“.

Conclude Wired con fondamento, ponendo i dubbi su un monitoraggio organizzato dal Mi che però “non ha alcun valore statistico”

Da qui se ne deduce che qualunque dichiarazione positiva o negativa sui contagi a scuola deve affidarsi sul bollettino settimanale dell’Iss che “però si limita a suddividere i positivi per classe di età”. Lascia perplessi il silenzio sulla questione rispetto allo scorso anno, quando anche per questo L. Azzolina fu duramente attaccata.