Allarme dispositivi, l’esposizione inizia troppo presto

Allarme dispositivi. Piccolissimi davanti allo schermo

Allarme dispositivi. Un lavoro dell’Istituto Superiore della Sanità presenta uno scenario preoccupante: l’esposizione dei piccolissimi davanti a uno schermo. La situazione non sorprende. L’unico contesto verificabile da un estraneo è il ristorante. Non è raro constatare la scena di bambini di pochi anni che guardano cartoni animati, mentre i genitori mangiano, conversano tra di loro o con amici. I dispositivi rappresentano la babysitter 2.0 che ammalia, catturando l’attenzione dei piccoli spettatori. Facile la previsione che questo avvenga anche in altri contesti.

La ricerca dell’ISS ripresa da Scuola24, conferma il sospetto: “i numeri dell’indagine promossa dal ministero della Salute e realizzata dall’Istituto superiore di Sanità che ha intervistato oltre 35mila mamme di bambini fino a 2 anni di età raccontano che il 22,1% dei bimbi già tra i 2 e i 5 mesi passa del tempo davanti a Tv, computer, tablet o telefoni cellulari con un range territoriale tra il 13,6% e il 30,3%. I livelli di esposizione crescono all’aumentare dell’età in tutte le regioni e, tra i bambini di 11-15 mesi, le quote che passano almeno 1-2 ore al giorno davanti a uno schermo arrivano a variare tra il 6,5% e il 39,3%. I bambini risultano maggiormente esposti a schermi nelle regioni del Sud.”

Ovviamente il risvolto preoccupante è la riduzione dei tempi di lettura, ritenuta dall’ISS un’opportunità per sviluppare le capacità cognitive emozionali e relazionali. L’indagine è più dettagliata: “nella settimana precedente l’intervista non è mai stato letto un libro al 58,3% dei bambini nella fascia di età 2-5 mesi con valori più alti nelle regioni del Sud e compresi tra il 38,3% e il 69,7%. Nella fascia 11-15 mesi la quota di bambini non esposti a lettura risulta pari al 32,6% (con un range tra il 16,4% e il 48,5%): in pratica a un bimbo su tre a un anno di vita non vengono letti libri.