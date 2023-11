Il pianeta Terra. Una foto da 6 miliardi di km

Il pianeta Terra. La foto riprende il nostro puntino. Rivela la nostra insignificanza. “Solo un dio ci può salvare” (M. Heidegger)

Il pianeta Terra. Una foto illiminante

Il pianeta Terra. Una foto scattata da 6 miliardi di km di distanza (1990) dalla sonda Voyager 1. Si trovava oltre l’orbita di Nettuno. Il messaggio è chiaro: la nostra casa è un puntino nello spazio profondo. Siamo un granellino di polvere perso nell’immensità del cosmo conosciuto (93 miliardi di anni luce). Viviamo su questo puntino, illudendoci di essere al centro dell’universo. Eppure crediamo che questa immensità sia stata creata per noi. Come afferma T. Pievani siamo fortemente condizionati da una mente che non cerca il caos, ma il disegno, l”ordine, il fine.

Davanti a questa foto ogni religione scricchiola. Ha ancora senso quanto dichiarato da M. Heidegger “Solo un dio ci spuò salvare? “,

Le parole “pesanti” di Sagan

Lascio il “palcoscenico” a Sagan che con un articolato intervento comunica efficacemente quando da solo enunciato.

“Guardate ancora quel puntino. È qui. È casa. Siamo noi. Su di esso, tutti quelli che amate, tutti quelli di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L’insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di presuntuose religioni, ideologie e dottrine economiche, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e suddito, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni “superstar”, ogni “comandante supremo”, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì su un granello di polvere sospeso dentro ad un raggio di sole…La Terra è l’unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c’è nessun altro posto, per lo meno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. Abitare, non ancora. Che vi piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l’astronomia è un’esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c’è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l’uno dell’altro, e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l’unica casa che abbiamo mai conosciuto“