Londra e gli smartphone a scuola. Il divieto non è assoluto

Londra e gli smartphone a scuola. Una buona notizia

Londra e gli smartphone a scuola. Una buona notizia. Banditi non in modo assoluto. Le tutele per gli insegnanti

Londra e gli smartphone a scuola. Arriva una buona notizia, non rivoluzionaria rispetto alla prassi italiana o di altri paesi (spiegherò avanti il motivo). Il governo inglese ha preso posizione sull’uso dei dispositivi mobili all’interno delle scuole. Lo scopo è chiaro:”minimizzare il disturbo e migliorare il comportamento nelle classi“. La notizia è resa nota da Il Corriere della Sera (20.02.2024) che scrive di cellulari, invece di smartphone (dispositivi diversi) . Leggendo l’articolo, inizialmente il divieto sembra assoluto, senza se e senza ma. “Le scuole avranno quattro opzioni per mettere in pratica il bando. La più radicale prevede il divieto assoluto di portare in classe i telefoni, che dunque andranno lasciati a casa; un’altra ipotesi è che vengano consegnati all’ingresso allo staff scolastico, oppure, terza possibilità, chiusi in armadietti; la soluzione più «liberale» è che gli allievi tengano con sé i telefoni, che però non devono essere «né usati, né visti, né sentiti » e quindi lasciati spenti in fondo agli zainetti”.

Interessante la tutela per gli insegnanti

Fin qui nulla di innovativo. Anche nel nostro Paese esistono queste quattro opzioni, lasciate all’autonomia di ogni Istituto.

Si evidenzia, invece una novita rispetto a quello che accade qui da noi. “Il governo fornirà alle scuole protezione legale in caso di ricorsi da parte dei genitori, che potrebbero lamentarsi per la confisca dei telefoni“. Il passaggio evidenzia due elementi: esiste un problema genitori e un altro riguardante il concetto di bene privato sottratto. Quest’ultimo, derivante dal primo, è stato risolto.