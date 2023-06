Scuola e privacy, i dati e criteri per il trattamento

Scuola e privacy. Il Garante ha confermato la tipologia dei dati che la scuola può trattare. Occorre però molta cautela, applicando in modo stringente alcuni criteri

Scuola e privacy, dati e criteri

Scuola e privacy. Prosegue l’analisi del documento pubblicato dal Garante della Privacy (agosto 2023). L’istituzione scolastica “guarda” alle persone. Pertanto i suoi dati sono personali. Questi sono tutti sensibili. Il Garante propone le tipologie. Indica, infine i criteri per un trattamento corretto e quindi in sintonia con il GDPR (documento europeo sul trattamento dei dati personali) e il conseguente nuovo codice privacy (2018). Il video presentato per la rubrica che curo per lavocedellascuolalive.it tratta questi due temi.