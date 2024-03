Trattamento fine servizio (Tfs). Nulla di nuovo e condizioni peggiorative

Trattamento fine servizio (Tfs). La sentenza della Massima Corte e ils ilenzio del governo. L’anticipo che è un prestito bancario con un tasso d’interesse che aumenta

Trattamento fine servizio (Tfs). L’espressione tecnica rimanda semplicemente alla liquidazione che spetta al pubblico impiego. Si tratta di reddito differito. In altri termini rappresenta una quota che il datore di lavoro accantona ogni mese, invece di inserirla nello stipendio.

Nove mesi fa la Corte Costituzionale si era pronunciata contro la decisione del governo Monti (2011) di dilazionare il Tfs a due/tre, quattro… anni. Si legge”:”La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, “si sostanzia non soltanto nella congruità dell’ammontare concretamente corrisposto, ma anche nellatempestività dell’erogazione>>. Un mese fa ca. ho pubblicato un contributo dove riflettevo sulla questione. Purtroppo sono passati nove mesi e il Governo non ha ancora risposto alla richiesta della Corte con un provvedimento risolutivo. Difficilmente giungeranno concreti segnali.

L’anticipo è un prestito a tasso agevolato

Ora il pensionato pubblico può chiedere una anticipo fino a 45.000€, evitando così di attendere almeno un anno. Ovviamente l’Istituto di credito al quale ci si rivolge non è un benefattore. Occorre chiarire che la quota assegnata è in realtà un prestito bancario. Questo viene elargito a un tasso d’interesse agevolato dell’o,40% annuo al quale va aggiunto anche il rendistato (attualmente è al 3,4%) che è l’indice sulla base del quale gli istituti di credito calcolano il tasso di interesse da applicare sui prestiti ai dipendenti pubblici. Pertanto ai 45.000€ occorre togliere almeno 2.300€.

Conviene? Dipende da ogni situazione personale, declinata in progetti, necessità

Sicuramente è una situazione paradossale. Si pagano gli interessi su un reddito differito, quindi già appartenente al pensionato.