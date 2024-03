Violenza a scuola. Occorrerà verificare sul campo l’efficacia della legge

Violenza a scuola. Le novità della nuova legge. Dubbi sulla sua efficacia, Occorrerà, però verificarne la sua efficacia sul campo

Violenza a scuola. Le conferme e le novità

Violenza a scuola. Dall’inizio dell’anno sono stati registrati 36 casi. Se compariamo il dato con quello conclusivo dello scorso anno (27), allora non è azzardato ipotizzare che un insegnante pensi <<Io speriamo che me la cavo>>. Preoccupa il clima che si respira entrando in un edificio scolastico, sempre più percepito come un campo di battaglia.

Occorre evidenziare però che questo clima di paura, amplificato dai mass media (i casi rappresentano lo 0.03% in termini assoluti) non rappresenta una novità. Z. Baumann in un fortunato libro (La società della paura) ha ben evidenzato il profilo della nostra società fobocratica.

Quindi coerenemente con questo scenario la risposta pù logica è inasprire le pene. In tal senso va letto il provvedimento proposto dal Governo Meloni (in primis la Lega) e approvato dal Parlamento. In sintesi è confermato, accentuato l’aspetto sanzionatorio, imposto dal profilo di pubblico ufficiale dell’insegnante (art. 357 c.p e sentenza 15367/2014 della Cassazione) ed ora ampliato all’intero personale scolastico.

Di seguito il dettaglio. “La pena per chi aggredisce è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto riguarda un dirigente scolastico o un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario: dagli attuali cinque anni per aggressione, a sette anni e mezzo, e da tre a quattro anni e mezzo per oltraggio”

Le reazioni. La legge sarà efficace?

Ovviamente i rappresentanti plaudono. “Finalmente un segnale concreto per tutelare docenti e tutto il personale scolastico con l’approvazione al Senato del ddl contro manifestazioni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari” (P. Frassinetti). “Con l’approvazione in Senato della nostra proposta, restituiamo rispetto e dignità ai professori e alle istituzioni scolastiche. La norma prevede pene più severe per chi commette atti di violenza nei confronti del personale scolastico e la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli stessi, oltre a numerosi momenti di sensibilizzazione e prevenzione del problema”. Di parere contrario gli esponenti dell’opposizione. Essi evidenziano invece quanto sia importante il ruolo della formazione.

Ora la legge riuscirà a cancellare quella percentuale irrisibile dello 0,03%? Si nutrono diversi dubbi! La normativa antecente al provvedimento votato ieri era già abbastanza severa. Eppure! Abbiamo, inoltre una conferma dell’inefficacia dell’inasprimento delle pene con la legge sull’omicidio stradale (Istat 2022).

Nonostante questi due aspetti solo i fatti ci forniranno la risposta, convinti però che la società contemporanea è profondamente malata. La criticità ha il volto dell’insoddisfazione, del male di vivere, dell’incertezza sul fututo e dell’individualismo che reagisce malamente ai limiti.