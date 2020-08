Banchi monoposto, obiettivo centrato con una forzatura

Banchi monoposto, le istituzioni scolastiche li riceveranno. Obiettivo centrato, ma con una forzatura che preoccupa.

Banchi monoposto, obbiettivo centrato, ma…

Si legge sul Il Sole24ore. “ll risultato della gara, sottolinea il comunicato della struttura commissariale, è «la dimostrazione della capacità di risposta del mercato in questa particolare fase di emergenza». I 11 contratti di affidamento conclusi con imprese e raggruppamenti di imprese, per la maggior parte italiane, riguardano la fornitura di banchi tradizionali e di sedute innovative, e consentono di «superare complessivamente l’intero fabbisogno richiesto dai dirigenti scolastici italiani, che era di 2.013.656 banchi tradizionali e di 435.118 sedute innovative.I banchi saranno consegnati a partire dai primi giorni di settembre e fino al mese di ottobre la distribuzione sulla base di una programmazione nazionale e una tempistica che terrà conto delle effettive priorità scolastiche e sanitarie dei vari territori, garantendo in tal modo il normale avvio dell’anno scolastico. Lo smaltimento delle vecchie sedute avverrà secondo le modalità ordinarie, in accordo con Anci e Upi, in rappresentanza di Comuni e Province proprietari degli edifici scolastici.

Brevi considerazioni

Il Commissario straordinario D. Arcuri aveva posto dei paletti all’aggiornamento del bando e annunciati alla trasmissione In Onda “i tempi di consegna dal 31 agosto all’8 settembre, con un margine massimo di ritardo nelle consegne che passa dal 7 al 12 settembre, con le relative pesanti penali”.

La conclusione al ribasso di questa vicenda era nell’aria e anticipata da un comunicato del consorzio di ditte: “Presenteremo un’offerta, ma rispondente a requisiti che sappiamo di poter soddisfare. Non siamo abituati a sfogliare il libro dei sogni irrealizzabili. Ci auguriamo che finalmente si facciano i conti con la realtà”

In sintesi le aziende candidate alla fornitura che si sono attenute alle regole del bando sono rimaste bruciate.

A questo aggiungo che il Mi ormai è un treno senza freni, intento solo a riaprire il 14 settembre. Comunque. Lo aveva dichiarato la Ministra “La scuola inizierà il 14 settembre in presenza. Quante altre volte dobbiamo dirlo?”.

Staremo a vedere. Sicuramente settembre e ottobre saranno dei mesi molto duri per le Istituzioni scolastiche (docenti, collaboratori, genitori e studenti).