Riapertura delle scuole, azzardo o rischio ragionato?

Riapertura delle scuole, il governo deciderà domani. tante sono le soluzioni per un ritorno COMUNQUE IN PRESENZA. Azzardo o rischio ragionato?

Riapertura delle scuole, la confusione regna sotto il cielo

Riapertura delle scuole. Mancano pochi giorni e ancora non si conoscono le modalità del ritorno in classe. La situazione è dinamica, purtroppo in senso peggiorativo. Oggi abbiamo 170.844 contagi e 259 morti dovuti però a un ricalcolo perché alcune regioni (Liguria e Sicilia) hanno presentato il dato odierno aumentato di quelli dei giorni precedenti. I ricoveri sono 579. Purtroppo, questi dati saranno destinati ad essere superati nei prossimi giorni. Di contro, la vaccinazione per i bambini procede molto lentamente. Siamo intorno al 10% (prima dose).

Lo scenario non consente di ragionare a bocce ferme, determinando un continuo sovrapporsi di soluzioni che non rimandano a una strategia organica.

In queste ore è proposto di tutto: quarantene sempre più ampie, e interruzione delle attività motorie e di canto (proposta delle Regioni) …

Azzardo o rischio calcolato

Difficile la posizione del governo che dovrà decidere coerentemente con l’annuncio più volte ripetuto che la scuola riaprirà in presenza. Le proposte, come ho scritto sopra, sono varie e non sempre conciliabili. Sulle quarantene ad esempio “le Regioni chiederanno che alle elementari si vada a distanza solo a partire dal terzo positivo accertato in classe alle medie e alle superiori a partire dal quarto caso. Il governo che ha diviso il protocollo quarantena in tre fasce (=-6 anni, 7-13, 14-18) ipotizza il tutti a casa sia alle primarie, che alle medie inferiori e superiori” (La Repubblica, 4 gennaio).

Nei prossimi giorni capiremo se le scelte del Governo saranno state dettate dal criterio del rischio ragionato o più semplicemente del mero azzardo.

Si è arrivati a questo a causa di una carenza di prospettiva, prodotta dall’illusione che ormai la pandemia stava alle nostre spalle (protocollo sicurezza scuola). Si è dimenticato che il Covid-19 è un virus para influenzale che riprende vigore con i primi freddi. Al governo è andata bene fino alla fine di ottobre (insolitamente tiepido). Poi però, inevitabilmente sono arrivate le piogge, il freddo che ha costretto le persone a stare più a casa.