Scuola e Covid, una nuova conferma della validità dei sistemi di areazione

Scuola e Covid. La pandemia non è terminata. Dai massmedia è solo stata declassata a semplice aggiornamento sui casi giornalieri per via della guerra russo-ucraina. Medesima riflessione sulle criticità del sistema-scuola. Nulla è stato fatto sul fronte delle classi pollaio e sulì’installazione dei sistemi di areazione. Per il sovraffollamento il percorso è già deciso: si attenderà il decremento demografico. Quindi la scomparsa delle classi pollaio non è nell’immediato. Per i sistemi d’areazione, invece ancora non si è fatto nulla. Eppure nel Milleproroghe è stato votato un emendamento. grazie al quale “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di areazione” La Regione Lazio ha votato una mozione (FI) dove si autorizza ad avviare i primi passaggi burocratici e tecnici per la loro implementazione.

Un altro segnale positivo proviene da uno studio Regione Marche/Fondazione Hume. Ha affermato L. Ricolfi:”Lo studio ha evidenziato che l’impatto della Vcm – ha affermato il professor Luca Ricolfi – nell’abbattere la carica virale nell’aria, è molto forte e statisticamente significativo, oltre che generalizzato, cioè rilevabile in ogni sotto campione annualizzato (come la base provinciale delle scuole, ordine di scuola e composizione della classe). Ma il risultato più significativo registrato è quello dell’impatto della Vcm: maggiore è il ricambio dei volumi dell’all’aria, maggiori sono i risultati della riduzione della contaminazione. Quindi non basta mettere un apparecchio Vcm ma occorre collocarne un numero di portata massima adeguata. Si è visto poi che le classi più numerose hanno un rischio individuale sensibilmente più alto del 30-40% di contaminazione rispetto a quelle piccole. Il fattore di abbattimento assicurato dalla Vcm è paragonabile a quello del vaccino: molto efficace e insostituibile come protezione dalla malattia, ma meno dal punto di vista della trasmissione. In sostanza la VCM, ben fatta, ha una capacità di contenimento della circolazione del virus doppia rispetto al vaccino”

E’ una questione di priorità

Molti mettono in evidenza i costi. La critica è debole perché, quando si vuole le risorse economiche sono facilmente reperibili. Un esempio è riportato da Ilfattoquotidiano.it “La Camera a larga maggioranza ha approvato un ordine del giorno al decreto Ucraina che impegna l’esecutivo a incrementare le spese militari fino al 2% del Pil (oggi siamo all’1,4%) con un aumento di oltre 10 miliardi l’anno. Si passerà, secondo i dati dell’Osservatorio Milex, da una spesa di 26 miliardi (68 milioni al giorno) a 38 miliardi annui (104 milioni al giorno)”.

Lo stesso Papa Francesco ha dichiarato: “Certe scelte non sono neutrali, destinare gran parte della spesa alle armi, vuol dire toglierla ad altro …” come all’Istruzione, alla Sanità e ad altre urgenze che toccano la vita delle persone.