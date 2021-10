Supplenti, la querelle tra Dirigenti scolastici e Pinneri (Usr Lazio)

Supplenti, è caos a Roma (non solo) sulle supplenze. Scoppia la querelle tra Dirigenti scolastici e Pinneri. Quest’ultimo scarica sui docenti le responsabilità. Intanto le scuole sono in grave sofferenza

Supplenti, un inizio poco tranquillo per le scuole del Lazio

Supplenti, il nuovo anno scolastico inizia male. Anzi molto male. Il Ministro Bianchi aveva assicurato che il 13 settembre tutti i docenti sarebbero stati in classe. Condizione per accogliere gli studenti messi a dura prova dalla pandemia. Purtroppo non è così. Quando si guarda sotto il cofano solitamente la realtà meno edulcorata, presentandosi meno lineare rispetto agli annunci. Il riferimento è la difficoltà a reperire supplenti che stanno costringendo molti Dirigenti scolastici laziali a proporre orari ridotti e in alcuni casi a invitare i genitori a riprendere i propri figli. Lo scrivono C. Costarelli e M. Rusconi (ANP)” Le scuole non riescono a garantire né l’orario scolastico né le attività di insegnamento con conseguente e legittimo dissenso da parte delle famiglie e degli studenti per i diritti lesi”

Pare che il problema sia un algoritmo alla base dell’elaborazione della graduatoria delle supplenze annuali.

La risposta di Pinneri non si è fatta attendere

Chiamato in causa il Direttore dell’Usr del Lazio non ha fatto attendere la sua risposta. “Il 5 agosto scorso sono stati nominati in ruolo 4.022 docenti, mentre lo scorso anno questa fase era terminata il 28 agosto e riguardava solo 2.281 docenti. Ma c’è di più: il 6 settembre sono terminate, con la provincia di Roma, le nomine dei docenti a tempo determinato, i cosiddetti “supplenti”

Ovviamente dichiara molto altro. Coclude, infine, imputando ai docenti le difficoltà dell’operazione. ” Nei giorni trascorsi dal 6 settembre ad oggi le scuole hanno comunicato, e ancora stanno comunicando, numerose rinunce, per un totale, sinora, di più di 3.100 posti. Il totale comprende anche, per quote minori, posti lasciati liberi da colleghi già di ruolo che hanno chiesto e ottenuto di essere assegnati temporaneamente alla regione di origine, nonché posti la cui disponibilità è stata comunicata a ridosso delle nomine o addirittura dopo”

Difficile individuare le responsabilità della situazione. Occorre capire i motivi di questa rinuncia, invece di spostare l’attenzione sugli insegnanti che difficilmente possono essere accusati di non voler lavorare.. Leggendo i social trapelano diversi sospetti che i problemi diversi da quelli presentati da R. Pinneri.. Occorrerebbe fare tesoro di questo malessere, leggendolo e interpretandolo per evitare di ripetere gli errori il prossimo anno.

In mezzo ci sono comunque le scuole, anche quest’anno in sofferenza. E’ questo dato di fatto che viene percepito dall’utenza (genitori e studenti). I ragionamenti tecnici servono a poco, occorrono soluzioni rapide.