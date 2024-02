Jannik Sinner. Ottimo esempio, non dimentichiamo però gli altri

Jannik Sinner. La vittoria produce iperesposizione mediatica. Diventa un esempio proposto all’interno di un deserto umano. La quotidianità ci restituisce una positività enorme, poco interessante per i media

Jannik Sinner. Ottimo esempio

Jannik Sinner. Grande tennista, ma soprattutto immenso ragazzo. Il suo successo non è un caso. E’ il risultato di tanti sacrifici, di tempo sottratto (piacevolmente) ad altre attività. La metafora più vicina è quella dello scalatore o alpinista che raggiunge la cima salendo, sudando, superando la fatica che gli offre la soluzione più semplice; arrendersi e tornare indietro. L’inversione del cammino comporta l’abbandono del desiderio di superare i propri limiti, riportando la propria esistenza nei paesaggi conosciuti.

In cima però non si arriva solo superando le difficoltà fisiche, ma anche le prigioni della mente, perimetrate da paure, incertezze, senso di inadeguatezza…

Jannik Sinner ha vinto soprattutto su questo fronte. Ha saputo gestire mentalmente i momenti difficili, il senso di frustrazione, dimostrando un allenamento ad affrontare i problemi in modo costruttivo.

La quotidianità dei tanti invisibili Jannik Sinner

Ovviamente i massmedia hanno immediatamente fiutato il vantaggio nel disseminare la vittoria resiliente del ragazzo altoatesino di commenti di riflessioni. Altisonanti i titoli che convergono tutti a creare intorno al ragazzo un’immagine di eroe, di esempio. Tutto è mosso dalla certezza di trovarsi in un deserto, dove scarseggia la presenza di persone forti, autorevoli, di carattere, capaci di riportare tantissime persone nella zona della positività esistenziale.

Non è così. Anche Jannik Sinner è consapevole di non essere un’eccezione, ma solo la punta di un iceberg umano che rimanda a tanti ragazzi, giovani che ogni giorno disseminano i loro ambienti di positività. Questa si manifesta in tanti modi: studiando, lavorando con impegno e serietà, assumendo il ruolo di guida e compagno per chi gli è vicino. Essi stanno imparando, inoltre a convivere con le incertezze del nostro tempo, ricercando soluzioni ai tanti problemi. Sono consapevoli che occorre crearsi le opportunità, rifiutando le scorciatoie o i palliativo della droga o del ritito dal contesto sociale.

Certo esiste anche “the dark side of the moon” (Pink Floyd). Come scrive Peter Sloterdijk (2023) il grigio è il colore della contemporaneità (mix di bianco e nero). Occorre però dare maggiore risalto a queste tante positività che esistono, anche per noi stessi.