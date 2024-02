L’annuncio di Valditara sui dispositivi. il rischio di letture personali

L’annuncio di Valditara sui discpositivi. Alto il rischio di letture personali. L’articolo del colelga A. Corlazzoli lo conferma. Ococrre atendere il documento ufficiale per valutazioni oggettive

L’annuncio di Valditara sui dispositivi. Il rischio di fraintendimenti

L’annuncio di Valditara sui dispositivi. Al momento abbiamo una lunga intervista rilasciata a Il Foglio e una dichiarazione che definice il campo d’intervento. L’ho riportata qualche giorno fa: “Con riferimento a notizie di stampa, il Ministero dell’Istruzione e del Merito precisa che nelle nuove Linee guida sull’educazione alla cittadinanza, che sono in via di elaborazione, sarà contenuta la seguente dizione: “È opportuno evitare l’utilizzo dello smartphone (cellulare) nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”

Da qui occorre partire per qualunque ragionamento. Il collega A. Corlazzoli pubblica un lungo contributo su ilFattoquotidiano.it . Nell’articolo cita che nell’annunciato divieto sono coinvolti anche i tablet. “La decisione di vietare l’uso di cellulari e tablet per fini didattici (badate bene allo scopo) nella scuola dell’infanzia e alle medie, ma di permetterlo alla primaria, è schizofrenica.” Da dove prende l’informazione di un coinvolgimento dei tablet, sarebbe bene che A. Corlazzoli chiarisca. Probabilmnte l’attenzione mediatica seguita all’annuncio ha intorbidito le acque, inducendo all’errore. Pochissime testate fanno riferimento ai tablet. La maggior parte fanno riferimento ai soli smartphone.

Si ribadisce l’intenzione di commentare il divieto, quando questo diventerà un contenuto delle Linne guida sull’educazione alla cittadinanza.