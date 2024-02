L’Etica. Un gioco aritmetico conferma la sua importanza

L’Etica. Storicamente importante. Il suo fondamento confermato da un gioco aritmetico di un matematico persiano

L’etica. I greci la ritenevano importante, strategica per la convivenza sociale e politica (Platone) o semplicemente come una via pratica per raggiungere il Bene. Oggi non è più così. Ovviamente un ruolo importante è stato ricoperto dall’evoluzione storico-culturale. Ogni “tempo” del cammino umano è stato condizionato da una “metafisica”. Attualmente quest’ultima rimanda alla semplificazione, alla superficialità dei rapporti, alla privatizzazione dell’etica che non deve quindi trasformarsi in valore sociale o politico. Gli effetti di questa frattura (privato/sociale) si notano. I comportamenti etici sono sottoposti al vaglio del criterio dell’utilità individualistica, del conformismo sociale, dell’ adesione formale alle regole…

Quanta distanza con il pensiero del grande matematico persiano Al-Khawarizmi (VIII-IX sec. d.C.), che favorì l’introduzione dello zero in Occidente.

“Un giorno chiesero al grande matematico persiano Al-Khawarizmi sul valore dell’essere umano, così rispose: se ha Etica, allora il suo valore è 1. Se in più è intelligente, aggiungete uno zero e il suo valore sarà 10. Se è ricco, aggiungete un altro zero e il suo valore sarà 100. Se, oltre tutto ciò è una bella persona, aggiungete un altro zero e il suo valore sarà 1000. Però se perde l’uno, che corrisponde all’Etica, perderà tutto il suo valore perché gli rimarranno solo gli zeri“.