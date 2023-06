Studentessa “alluvionata”, la richiesta di un esame di maturità completo

Studentessa “alluvionata”. La lettera-controcorrente inviata a una testata giornalistica. La richiesta è semplice; sostenere l’esame di maturità completo

Studentessa “alluvionata”, una lettera appassionata

Studentessa “alluvionata”. Dopo il disastro che ha coinvolto una parte dell’Emilia-Romagna, il Ministro Valditara ha deciso di semplificare la maturità a tutti i ragazzi “alluvionati”. Ha dichiarato:”Abbiamo puntualmente comunicato il 7 di giugno in cabina di regia alla presenza del presidente della Regione e dei presidenti di tutte le province interessate la decisione di eliminare gli scritti per i ragazzi coinvolti dall’alluvione. Non vi è stata alcuna obiezione – ha aggiunto il ministro -: la cabina di regia serve appunto per discutere i provvedimenti da adottare e il giorno successivo sono stati adottati quei provvedimenti”

Inaspettamente non tutti i genitori e ragazzi hanno accettato la decisione, Come riportato dal quotidiano La Repubblica una ventina di genitori si sono presentati a scuola (I.Comprensivo), chiedendo per i propri figli l’esame completo. Il Dirigente scolastico, ovviamente, non ha potuto accogliere la richiesta.

Oggi 24-Scuola (Il Sole 24 Ore) pubblica la lettera di una studentessa delle superiori. Il titolo anticipa il contenuto “La pretesa di farci rimanere bambini“. Riporto i passaggi maggiormente significativi:” “Il ministero dell’Istruzione e del Merito, a meno di tre settimane dalle prove, ha comunicato che gli studenti “alluvionati” avrebbero dovuto sostenere un esame alternativo, costituito solamente dal colloquio orale, senza offrire alcuna possibilità di dichiarare l’effettiva presenza di danni collegati all’alluvione, ma secondo un mero criterio “amministrativo” e del tutto realistico… Siamo stati etichettati come la «generazione del Covid» e ci è stato perdonato tutto. Siamo la generazione che agli occhi degli adulti deve essere aiutata, ma, nonostante questo, il disagio giovanile non ha fatto altro che aumentare. Possiamo farcela, anche senza essere messi nelle condizioni di schivare l’ostacolo, sappiamo gestire l’imprevisto e anche mettere in conto che potremmo arrivare all’esame non “al meglio”.

La lettera conferma che la generazione Z non può essere identificata solo con i tratti sociali e psicologici negativi. Purtroppo la cronaca recente induce al pregiudizio. Non è così. Esistono studenti e studentesse che ogni giorno affrontano a viso aperto la complessità della vita, senza più paracaduti o materassi genitoriali. Sicuramente questo atteggiamento che aggredisce la vita, è il miglior modo per diventare adulti in un contesto sempre più liquido e complesso.