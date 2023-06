Prof.ssa accoltellata, la scomparsa della docente (presente) e del ragazzo (futuro)

Prof.ssa accoltellata. La vicenda si complica per l’entrata del giuridico. Il braccio di ferro tra questo profilo e la giusta indignazione umana. Quali le conseguenze?

Prof.ssa accoltellata. La vicenda perde la sua linearità

Prof.ssa accoltellata. La vicenda si era incanalata sul binario certo della responsabilità. Nella realtà concreta è il criterio che regola la vita sociale delle persone. Ogni comportamento ha una sua conseguenza positiva o negativa. Il principio era stato applicato anche al caso specifico del ragazzo che ha ferito con un coltello la prof.ssa. Esplusione e bocciatura. Entrambe sono la logica conseguenza di un comportamento inaccettabile del ragazzo.

Purtroppo la linearità della situazione è stata interrotta dai genitori del ragazzo che hanno incaricato il proprio avvocato di fare ricorso contro la bocciatura. Questa come la promozione è un atto amministrativo che richiede il rispetto delle procedure per non essere attaccabile dalla controparte. Si chiama razionalità tecnica o giuridica. Purtroppo. Infatti, l’avvocato ha dichiarato all’Ansa: “Invece di passare dal Consiglio di classe, dove avrebbero deciso gli insegnanti che conoscono meglio il ragazzo si è delegata la decisione al personale ausiliario, ai genitori e ad altri insegnanti che non fanno parte della classe, in un clima che era quello che era. ono state fatte delle forzature, delle contestazioni e delle applicazioni di sanzioni sul bullismo quando tutti gli atti lo escludono totalmente: è un ragazzo tranquillissimo e sull’unico episodio che lo ha coinvolto ci sono ancora accertamenti, anche con gli psicologi, per capirne le cause”. Il pensiero dell’avvocato, che ovviamente fa il suo lavoro, è espresso da un’altra sua dichiarazione rilasciata Adnkronos:” aveva voti alti in tutte le materie, aveva la media del 9 in fisica e dell’8 in matematica ed era arrivato secondo ai giochi matematici dell’istituto; le quattro note che ha preso nell’ultimo semestre portavano tutte la firma della stessa docente, a seguito di eventi come una bomboletta puzzolente lanciata insieme ad altri suoi compagni, lo spegnimento della lavagna, insomma cose che moltissime persone, quelle che una volta si definivano ‘vivaci’ hanno fatto qualche volta a scuola”

Il quadro giuridico della bocciatura

Per poter valutare a freddo la vicenda occorre inquadrarla all’interno della normativa vigente. Non è stato dichiarato, ma la bocciatura è determinata ( così si esprime la norma) solo se il voto di condotta è inferiore a sei (Legge 30 ottobre 2008 art. 2 comma 3). Solitamente si configura con il cinque in condotta. La valutazione negativa, inoltre non può essere determinata da un atto isolato (non a caso l’avvocato non definisce il ragazzo un bullo), ma dalla reiterazione di atti gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (es. violenza privata, percosse, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (es. incendio o allagamento) e il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni deciso dal Consiglio d’Istituto”. La bocciatura, infine è un atto amministrativo deciso dal Consiglio di classe (Legge 30 ottobre 2008 art.2 comma 3).

La scomparsa del presente (insegnante) e del futuro (ragazzo)



Fin qui la componente fredda o razionalità tecnica. La suddetta esposizione ha il solo scopo di affiancare la normativa con la parte calda, afferente l’indignazione e la giusta rabbia per un atto oggettivamente grave. L’evolversi della vicenda ha purtroppo l’effetto di far eclissare il presente e il futuro. Il primo si riferisce alle ferite fisiche e alle conseguenze psichiche sull’insegnante. La seconda categoria temporale, invece richima la prospettiva del ragazzo.

La fotografia del dolore e del rammarico è ben proposta dall’insegnante stessa, riportata sulla sua pagina Fb e pubblicata su un quotidiano (La Repubblica forse). Ha dichiarato la docente”In primo luogo tengo a precisare che, nonostante sia uscita dall’ospedale il quarto giorno dopo l’intervento, il dolore al braccio è ancora intenso, ho diverse ferite da taglio sulla testa, inclusa una microfrattura cranica, e che i colpi inferti vicino al collo per puro caso non hanno intercettato l’aorta, altrimenti non sarei più qui. Sono ancora ben lontana dal poter riprendere una vita normale. Mi attende infatti una lunga e dolorosa fisioterapia, oltre che un percorso di supporto psicologico, senza considerare il danno permanente che potrebbe conseguire a quanto accaduto.Dispiace sentire minimizzare implicitamente dall’avvocato del ragazzo il dolore fisico che ancora provo, dispiace che si scelga di farlo in tv, così come, ribadisco, mi è dispiaciuto non ricevere le scuse della famiglia”

A questo occorre aggiungere la domanda: la ricerca del cavillo giuridico che pulisca in parte il profilo scolastico del ragazzo è finalizzato al suo bene? Alla sua crescita? Difficile rispondere positivamente. Sarà il futuro a dire l’ultima parola. Sicuramente, però nel presente, il ragazzo può essere invogliato a pensare che esiste sempre una via di fuga dal mondo della responsabilità. Interessante il titolo di un contributo di Elvira Fisichella “… la bocciatura non è a scuola, ma alla vita“. A questo aggiungo e concludo con quanto scrive l’autrice di Lavocedellascuolalive.it”Lo studente sedicenne di Abbiategrasso reo di aver accoltellato la collega di storia ha commesso un atto criminoso che, indipendentemente dal suo stato mentale, lo rende un pericolo pubblico e tale rimarrà fino a quando non avranno accertato ogni singola responsabilità, possibilmente in cella, perché si tratta di un tentato omicidio senza mezzi termini: la questione è indubbiamente delicata, tuttavia da docente e da madre, prima ancora che da autrice di questa testata giornalistica, il mio primo pensiero va ai genitori degli alunni che si ritroverebbero un potenziale assassino in classe dei loro figli, anche se ciò non dovesse mai più accadere“.