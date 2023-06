Vacanze troppo lunghe. L’inutile richiesta dei genitori

Vacanze troppo lunghe. Anche quest’anno sono confermate le richieste dei genitori. Lo scorso anno si è ripetuto il canovaccio. Inutile ogni richiesta o canovaccio, almeno di pagare…

Vacanze lunghe. Finisce l’anno scolastico e puntualmente spuntano le richieste dei genitori che si ricordano di non avere più a disposzione personale gratis che bada ai propri figli.

In sintesi si ripete il canovaccio. Di un certo interesse la dichiarazione di Antonio Affinita, direttore Generale del Moige (Movimento italiano genitori) a Adnkronos”Sono auspicabili scuole aperte anche in estate per attività extra curriculari aperte alle famiglie, nella consapevolezza che i genitori non possono portare i figli in vacanze per tutte le ferie scolastiche che durano oltre due mesi…” Il direttore si augura ” che l’organizzazione del calendario scolastico preveda una riduzione della lunghezza delle vacanze estive e l’inserimento di periodi di pausa intermedia”.

Anche lo scorso anno sono state fatte richieste e presentata anche una petizione per un prolungamento fino alla fine di luglio, anche per recuperare gli apprendimenti persi per la pandemia. “Questo favorirebbe anche quei genitori di bambini di età inferiore ai quali sono state imposte ferie obbligatorie e che si troveranno di conseguenza a dover affidare i figli a strutture private durante il lungo periodo di chiusura estivo delle scuole, che di solito va da giugno a settembre, con conseguente aggravio economico, oltre a quello da molti già sostenuto durante l’emergenza sanitaria”.



Richieste impossibili

La prima richiesta comporta una riorganizzazione dell’anno sociale e delle attività produttive. Impresa impossibile da concretizzarsi nel breve, molto difficile nel lungo periodo. Se portata a termine, lascia irrisolta la criticità di nuove richieste di sorveglianza e vigilanza anche durante l’anno.

Per quanto riguarda la petizione, e sicuramente anche quest’anno saranno presenti, si basa sul nulla giuridico. “L’anno scolastico prevede almeno 200 giorni di lezione. Il riferimento è Decreto legislativo n. 297/94, che prevede che l’anno scolastico è valido se si svolgono 200 giorni di lezione (art. 74 comma 3)“. Ogni richiesta deve commisurarsi con la normativa. Diversamente esprime una posizione carica di sensazionalismo. Nulla più.

Nel nostro Paese è presente un pensiero liquido, debole basato sull’individualismo. Parafrasando T. Hobbes, J. Locke e J.J.Rousseau chi esprime questa condizione si trova in uno stato di natura che per ciascun autore ha caratteristiche diverse. Limitandoci però a T. Hobbes la condizione pre-sociale è definita dall’uguaglianza dei diritti di ciascun individuo. Ne consegue che ognuno si contrappone duramente all’altro. Ecco spiegato lo scenario proposto dalle petizioni con il pensiero alto e profondo dei filosofi. Da qui homo homini lupus e quindi alla necessità di perimetrarlo con un contratto sociale dove vengono stabilite delle regole che limitano il singolo individuo.

Non credo che sia difficile comprendere che si vive dentro una società con delle regole e norme che limitano i singoli io, eppure…