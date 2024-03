Violenza a scuola. Al Senato approvata la legge di contrasto

Violenza a scuola. Passa la legge. Ottima iniziativa, ma non sufficiente.

Violenza a scuola. Il Senato approva

Violenza a scuola. Il Senato della Repubblica approva la legge. La notizia è riportata dal quotidiano Il Giornale. “Il Senato ieri ha dato il via libera alla legge contro le violenze nelle scuole. Ed esultano Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama, e Rossano Sasso, primo firmatario della proposta di legge, entrambi Lega…si parte con il pugno duro sulle conseguenze penali. Vengono modificati gli articoli 336 e 341-bis del codice penale e scatta un inasprimento di pena per chi «esercita violenza, minaccia o offende l’intero personale della scuola ». In pratica gli attuali cinque anni per aggressione diventano sette anni e mezzo, per l’oltraggio si passa da tre a quattro anni e mezzo.”.

Provvedimento importante, ma non sufficiente

Indubbiamente il provvedimento rappresenta una risposta senza se e senza ma contro le vioelnze sul personale scolastico. Occorre però non illudersi che questo possa rappresentare la soluzione definitiva. La normativa in vigore, seppur restrittiva, non ha impedito il diffondersi degli atti di sopruso. Del resto siamo immersi, respiriamo e sperimentiamo la violenza. Ogni giorno ne siamo vittime e in alcuni casi senza arrivare agli eccessi rilevati dalla cronaca, ne siamo anche i soggetti attivi. Basti pensare a quanta micro-violenza verbale caratterizza la nostra esperienza di automobilisti, di pedoni che devono attraversare una strada sulle strisce pedonali…

Il lavoro duro e complesso dovrà essere svolto sulla formazione delle persone. Sarà molto difficile, almeno finché non si immaginerà e realizzerà un altro scenario sociale, dove ognno diventa un compagno e un amico e non un avversario da contrastare.