Bambini, l’educazione volta aproteggerli può essere un problema. Prima o dopo la Storia busserà alla loro porta e se non allenati rischiano di franare

Bambini, un mondo meraviglioso ma fragile

Bambini. Un mondo meraviglioso senza troppi condizionamenti. Molto spesso la spontaneità è il criterio che governa i loro comportamenti. La scoperta dell’infanzia ha portato al riconoscimento di diritti inalienabili e codificati nella Dichiarazione Universale (New York 1959). Essi vanno dal diritto alla protezione, a un nome a una nazionalità, all’istruzione…

Da quando l’evoluzione della psicologia ha permesso di definire il suo modo di pensare, di sentire le emozioni e provare i sentimenti, di relazionarsi e di sognare, il bambino ha assunto sempre più una maggiore centralità che si è tradotta in una cura soprattutto genitoriale non sempre adeguata.

Non è raro incontrare bambini iperpotetti, viziati e in affanno di fronte a semplici problemi della loro esistenza. In questo caso siamo in presenza di genitori-ombrello che si frappongono tra i loro piccoli e la realtà, semplificando, riducendo e risolvendo le criticità. Genitori adulescenti (Ammaniti) che hanno abbracciato il “si” antipedagogico, invece del salutare “no”, creando in questo modo la percezione di onnipotenza infantile fittizia. Il risultato è verificabile ogni giorno, soprattutto per chi lavora con loro nelle classi. Siamo spesso di fronte a una fragilità emotiva ed esistenziale preoccupante per il loro futuro. Questo ta

L’incontro con la realtà

Spesso la realtà o la storia si riprendono la scena. Non sempre però mostra il suo volto gentile o rassicurante. In molti casi assume le caratteristiche della complessità, della liquidità e del non-senso. Anche i bambini sperimentano i capricci di un percorso non più leggibile e definito, dove la fine del tunnel non è una meta certa , ma solo una speranza. Essi dovrebbero avre lo sguardo rivolto al futuro, desiderandolo e invece a volte lo rifuggono, perchè fa male oppure diventa insignificante.

Gli esempi sono diversi e riconducibili a livello di esperienza prossima alle separazioni violente dei genitori, alla morte di qualche loro nonno (il Covid purtroppo ha coinvolto molti di loro). A livello sociale gli ultimi due anni di pandemia (non la Dad) hanno lasciato cicatrici i cui effetti saranno maggiormente visibili nei prossimi anni.

Un evento drammatico è la guerra. L’ultima in ordine di tempo è il conflitto russo-ucraino che ha strappato all’innocenza e ai loro sogni tanti bambini.

Tutti questi eventi dovrebbero insegnare ai genitori che l’educazione dove la realtà è sottratta, è semplificata e facilitata, non porta a formare una personalità in grado di gestire la complessità del mondo. I troppi “si” annullano il desiderio, lasciandoli esposti all’entrata a gamba tesa della realtà, declinata nell’esperienza del fallimento, vissuta in modo drammatico. I genitori-ombrello dimenticano che la la realtà è complessa, coinvolgendo tutti. Questo tratto, inevitabilmente porta a convivere con il fallimento o la frustrazione, in quando nessuno ha le chiavi per uscire indenne e speditamente da tutte le situazioni che attraversano l’esistenza degli adulti, dei ragazzi e dei bambini.