Banchi monoposto, confermata la scelta della ex Ministra Azzolina

Banchi monoposto, la querelle massmediatica dello scorso anno si contrappone al silenzio di questi giorni. La Commissione Bilancio presenta un emendamento al Decreto Sostegni bis per completare l’acquisto degli arredi.

Banchi monoposto, il rumore strumentale dello scorso anno

Banchi monoposto, lo scorso anno l’ex Ministra L. Azzolina subì una gogna mediatica strumentale da parte delle opposizioni (Meloni, Salvini) e anche da Iv (Matteo Renzi) che sosteneva il governo. La questione dell’acquisto dei cosiddetti banchi a rotelle non fu intenzionalmente compresa, in quanto il tema si prestava benissimo al discredito del Governo Conte 2. I titoli di molti giornali (Il Giornale, Libero…) fecero passare l’idea che la scelta concretizzata in 119 milioni di € era imputabile all’esponente pentastellata. In realtà la decisione partì dai singoli istituti che in piena autonomia decisero l’acquisto che comprendeva anche i banchi innovativi senza rotelle. Ovviamente questa censura rispondeva benissimo alla strategia di nascondere l’intera verità sull’operazione.

Detto questo, richiedono ulteriori verifiche riguardanti i problemi alla schiena degli studenti, probabilmente delle scuole media, che hanno portato molti istituti veneti a riconsegnare i banchi a rotelle.

La commissione Bilancio conferma la decisione di L. Azzolina

Indubbiamente l’acquisto dei banchi monoposto (fissi o a rotelle) ha permesso al sistema-scuola di aggiornare i propri arredi. In tempi normali l’operazione era condotta con il contagocce, pensando alle risorse economiche, sempre risicate per la scuola.

Detto questo, interessante l’emendamento proposto dalla Commissione Bilancio al Decreto 73 (Sostegni Bis) che mette a disposizione sei milioni di € per gli Istituti scolastici “che necessitano di completare l’acquisizione degli arredi scolastici. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse attribuite al Commissario straordinario per l’emergenza da COVID-19”

Ovviamente l’emendamento è passato sottotraccia. La decisione, però conferma la bontà della decisione del Governo Conte 2 e nella fattispecie di L. Azzolina che hanno colto l’occasione dell’emergenza sanitaria per ammodernare gli arredi scolastici.