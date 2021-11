Classi pollaio, apparentemente qualcosa si muove. La riflessione porta a un nulla di fatto. Chiarisce, per i motivi che ne hanno impedito la loro abolizione

Classi pollaio spunta una novità nella legge di Bilancio

Classi pollaio, appare una novità. Dopo tante parole e dichiarazioni abbiamo finalmente una novità concreta, declinato in un passaggio della legge di Bilancio 2022 (art. 112, pag. 60). “Al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 2, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Classi pollaio, la legge di bilancio conferma i motivi che ne impediscono l’abrogazione”

La sorpresa però viene nella lettura del passaggio che segue. E’ possibile derogare alla gabbia della normativa vigente: “nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 2 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente”.

Solo apparentemente inizia lo smantellamento delle classi pollaio

Occorre plaudire alla legge di Bilancio che conferma le criticità che finora hanno impedito l’abolizione delle classi pollaio. Sono riconducibili a motivi economici che hanno permesso all’obbrobrio pedagogico di tagliare il traguardo di 12-13 anni di vita.

Scendendo nei dettagli il timido superamento delle classi pollaio è legato alla disponibilità dell’organico, gestito dal pacchetto della Riforma Gelmini che ha imposto rigidi parametri funzionali alla formazione (in molti casi) di classi numerose. Quindi poco si potrà fare. Direi nulla!

L’impossibilità di aumentare la disponibilità degli organici è riconducibile alle compatibilità economiche. Le stesse avanzate da V. Aprea e A. Ascani, quando fu presentato nel gennaio 2020 la Proposta di legge di abrogazione (prima firma L. Azzolina). Risultato: il provvedimento fu affossato!

Resta una speranza: Il P.N.R.R. . Da febbraio il Ministro ripete che sta lavorando al dossier. A mio parere i mesi sono troppi! . Comunque attendiamo, senza però sperarci troppo.

Sicuramente le poche firme raccolte da una petizione sostenuta dal gruppo Facebook SBC (Libero Tassella) non è un buon viatico alla abolizione delle classi pollaio!