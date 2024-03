Classi pollaio. La grande rimozione che non significa risoluzione del problema

Classi pollaio. Il tema è scomparso, dimenticato. Rimane il disagio nelle aule.

Classi pollaio. Rimosse!

Classi pollaio. Il tema è stato rimosso. I massmedia e le testate di settore ne parlano pochissimo. Qualche sussurro che si traduce in una o due righe. Nulla più! Conoscendo la dinamica che sottende la visibilità di una notizia o di un commento, si può trarre la conclusione che il tema è divenuto poco interessante. In altri termini, non appassiona più! Altri sono gli aspetti che attirano i like o i commenti delle persone: i concorsi, la violenza sui docenti, la presenza dei dispositivi elettonici a scuola… Temi che coinvolgono spesso il futuro (concorsi). Giustamente! Questo però non può giustificare il silenzio sulla grande iattura pedagogica e organizzativa, imposta dal duo Gelmini/Tremonti (2008-11). L’obiettivo era far cassa, ottimizzando il rapporto docente/alunno.

Le classi pollaio ebbero una certa visibilità mediatica prima e immediatamente dopo le elezioni del 2018-20. Il riferimento è alla campagna elettorale (Il M5s poneva il tema come una battaglia identitaria), al contratto di governo (2018), alla proposta di legge abrogativa presentata da L. Azzolina, che intendeva abrogarle ( luglio 2018).

Grazie alla pandemia il tema raggiunse il massimo di attenzione. Finita l’emergenza sanitaria le classi pollaio sono state rimosse. L’operazione è stata facilitata dal Ministro P. Bianchi, da Gavosto …che iniziarono a parlare di tecnicalità. In altri termini, le classi pollaio erano una realtà esigua, in quanto poche superavano i parametri imposti dal D.P.R. 81/09. Nel PNRR era previsto il loro superamento. Marcia indietro! Il problema investiva risorse strutturali (assunzioni docenti) e non pro-tempore.

In conclusione resta il disagio nelle aule, dove il ben-essere è una chimera, grazie anche alla mancanza di sistemi di areazione e di ricambio dell’aria. Eppure il cuore della scuola, il suo fondamento rimanda all’aula. Senza questo ambiente di insegnamento e di apprendimento l”istituzione non ha nessuna ragione d’essere.