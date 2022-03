Contratto economico scuola, la guerra lo bloccherà?

Contratto economico scuola, siamo ancora ai preamboli. Esiste l’atto d’indirizzo, ma al momento le trattative sono ferme. La guerra russo-ucraina rischia di bloccarlo.

Contratto scuola economico, siamo fermi

Contratto scuola economico. Siamo ancora fermi a “carissimo amico“. L’atto di indirizzo è stato emanato. Questo ovviamente non contiene le cifre. L’operazione è inutile, in quanto gli adeguamenti al tasso d’inflazione programmata (si badi non quella reale, sempre superiore) sono stati già definiti dalle leggi di bilancio 19-21. Dai massmedia è presentato sempre l’aumento lordo. Non è difficile capirne i motivi che risiedono nella scarsa capacità di comprendere delle persone. Nel 2016 T. De Mauro dichiarava: “8 italiani su 10, dichiarava, hanno difficoltà a utilizzare quello che ricavano da un testo scritto, 7 su 10 hanno difficoltà abbastanza gravi nella comprensione e 5 milioni di italiani hanno completa incapacità di lettura. Un nostro diplomato nella scuola media superiore ha più o meno lo stesso livello di competenza di un ragazzino di 13 anni che esce dalla scuola media” Negli ultimi cinque-sei anni la situazione non è sicuramente migliorata.

Comunque al momento attuale tutto è fermo. Intanto, a causa del conflitto russo-ucraino l’inflazione annuale viaggia intorno al 7%. E questo vuol dire che tra qualche mese, quando ipoteticamente sarà chiusa la vertenza sindacale, esisterà un differenziale significativo tra il 4,5% stabilito dai contratti e la situazione reale.

Si rischia il blocco dei contratti?

La chiusura dei contratto economico immediato sarebbe una buona notizia. Tra qualche mese, se il conflitto russo-ucraino non sarà risolto per via diplomatica, rischiamo di sperimentare l’economia di guerra. Le prime avvisaglie le avremo già nei primi giorni della settimana prossima con lo sciopero degli autotrasportatori con le inevitabili conseguenze sulla disponibilità di molti prodotti alimentari e non solo. Ma i problemi riguarderanno altri settori: l’illuminazione delle strade e il riscaldamento. Per quest’ultimo i problemi saranno poco significativi, in quanto andiamo incontro alla bella stagione. Ma cosa succederà nel prossimo autunno-inverno? Le scuole riusciranno a confermare la loro organizzazione in cinque-sei giorni alla settimana e a orario pieno?

Scenario apocalittico? Probabile, ma non impossibile.

Quindi di fronte a quest’economia di guerra non è infondato pensare che i contratti possano essere bloccati. Abbiamo un precedente. La crisi finanziaria del 2008-09 costrinse il Governo Berlusconi a congelare i contratti pubblici. Sappiamo poi come è finita. Il blocco è durato fino al 2018, dichiarato non costituzionale dalla massima Corte nel giugno 2015 (sentenza 178).