L’insegnante condannata, trapelano le prime informazioni sulla sentenza. Presenta una situazione dove i chiari e gli scuri si intersecano. Attendiamo però, la pubblicazione della sentenza completa, sperando che ci siano dei rinvii di giudizio per culpa in educando.

L’insegnante condannata, anticipi di sentenza

L’insegnante condannata. La vicenda ha favorito il compattarsi della categoria intorno alla docente coinvolta. Dall’altra parte il giudice, i genitori e i bambini (ora quattordicenni).

Il carattere veemente della discussione ha costretto il giudice coinvolto e l’ANM (associazione nazionale magistrati) ad anticipare alcuni contenuti della sentenza.

Questi sono stati resi pubblici da Parmatoday. Si legge” Se sgridare gli alunni per una condotta sbagliata non è solo opportuno ma anzi assolutamente doveroso, tuttavia far degenerare l’ammonimento in volgari insulti significa valicare i limiti del potere correttivo correlato all’autorevolezza del proprio ruolo». Lo spiega il giudice nelle motivazioni della sentenza che ha stabilito nei giorni scorsi una condanna a un mese e 20 giorni per una docente che aveva insultato gli alunni, strattonandone uno per il grembiule, dopo che un bagno venne trovato imbrattato di feci. Sottolinea il giudice: «Né la difficoltà nella gestione della classe da parte della maestra o l’episodio dell’imbrattamento dei bagni possono giustificare questo tipo di invettive, proferite in modo pressoché indiscriminato nonostante l’assenza di prova di chi fosse il responsabile o se fosse proprio in quella classe”

Pare, prosegue il quotidiano online”il comportamento dell’insegnante condannata dal tribunale di Parma per abuso di mezzi di correzione nei confronti degli alunni era stato immediatamente segnalato al preside della scuola da una lettera di alcune colleghe e lo stesso dirigente, alcuni mesi dopo, per gli stessi fatti le aveva inflitto una sanzione disciplinare”

Alcune considerazioni

Innanzitutto è confermata la personale linea di prudenza nel valutare la vicenda. La realtà è sempre grigia. In altri termini, è raro che i contorni e le sfumature confermino la contrapposizione bianco/nero.

Leggendo questi primi anticipi di sentenza pare che l’insegnante sia andata ben oltre un rimprovero anche veemente verso i (presunti) responsabili. In altri termini, a parere del giudice è andata oltre le sue funzioni, offendendo in modo indiscriminato i minori, contravvenendo agli obblighi imposti dal codice di comportamento dei dipendenti della scuola. Ecco spiegata la sanzione displinare comminata dal Dirigente scolastico.

Il giudice si è mosso all’interno delle norme in modo razionale. Probabilmente troppo. Attendiamo, ovviamente la lettura integrale della sentenza, ma sarebbe grave che egli non abbia considerato la carenza educativa dei ragazzi che fa riferimento alla culpa in educando dei genitori. Mi auguro che i genitori dei responsabili siano stati chiamati a pagare le spese per la ripulitura delle pareti imbrattate. Diversamente saremmo di fronte a una sentenza troppo sbilanciata a proteggere un’infanzia senza responsabilità. E questo in prospettiva non è una buona notizia.