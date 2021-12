Scuola e Covid, ottima la scelta di destinare tanti miliardi alla scuola. I primi progetti riguardano soprattutto l’edilizia. Per mettere in sicurezza le scuole occorre puntare anche sulla dotazione di dispositivi finalizzati al controllo e ricambio dell’aria. Incomprensibile, quindi la scelta di tenerli fuori

Scuola e Covid. Il PNRR destina importanti risorse per la scuola

Scuola e Covid. Ci voleva il Covid per rimettere al centro la scuola. L’Europa ci crede, mettendoci a disposizione 32 miliardi. Le risorse si presentano sotto la forma di investimenti. Quindi sono escluse le spese correnti (stipendi). Il 3o novembre il Ministro Bianchi ha illustrato come dovranno essere spesi i primi 17,59 miliardi di €. I progetti dovranno prevedere soprattutto il potenziamento, l’ammodernamento e la costruzione di nuovi edifici scolastici (nidi, scuole dell’infanzia, scuole innovative, mense…).

E i sistemi di areazione e di controllo dell’aria?

Apprezzabili gli obiettivi proposti. Questa prima trance è finalizzata a rendere compatibile la nuova edilizia con le esigenze ecologiche e di di sicurezza. Ma non basta, occorre porre attenzione anche alle esigenze sanitarie, quali il controllo CO2 e di ricambio. dell’aria. In questo periodo dominato dal Covid i temi di salute pubblica sono divenuti prioritari. Il Governo non ha risolto il problema dell’aria belle aule, proponendo la soluzione più economica: “le finestre aperte”.

Il PNRR poteva essere un’occasione per mettere al centro anche la salute. Purtroppo sembra che il Governo non creda molto alla soluzione dei dispositivi. Si legge su “Italia Oggi” (07.12.21) “Non c’è traccia della ventilazione nei 5 bandi del Pnrr Un’occasione persa per un tema, la ventilazione e la qualità dell’aria degli ambienti confinati nella scuole che, esploso con l’emergenza sanitaria da covid-19 vista la trasmissione del virus attraverso aerosol, oltrepassa di gran lunga la pandemia”.

Resta la speranza che nei progetti che saranno presentati vi siano anche le voci “dispositivi di controllo e areazione”