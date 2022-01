Scuola e Covid, finalmente il Ministro fornisce i dati. Prova a rassicurare, ma non consegue l’obiettivo. In mezzo alla nebbia si trova la scuola

Scuola e Covid, sotto pressione il Mi fornisce i dati

Scuola e Covid. Finalmente il Ministro Bianchi fornisce i dati sugli effetti della pandemia nel sistema scolastico. Indubbiamente la pressione di associazioni e regioni, che nei giorni precedenti, avevano fornito i loro dati, ha avuto i suoi effetti. Non poteva fare diversamenteil Ministro, considerati gli allarmi che avevano suscitato i diversi report tra gli operatori scolastici, gli utenti e l’opinione pubblica. Tra gli interventi più significativi, è segnalato quello del Presidente Anp A. Giannelli che ha stimato una classe su due in Dad. Segue Il Presidente della regione della Campania V. De Luca. Ha scritto “I dati rilevati dalle nostre Aziende sanitarie sui positivi registrati in età scolastica nella settimana 11-17 gennaio 2022 ammontano a 25.745“, dice De Luca.“I contagi riguardano le seguenti fasce di età: 0-5 anni, 7.442; 6-10 anni, 10.881; 11-13 anni, 7.422. Totale 0-13 anni: 25.745. Ritengo opportuno inviare questi dati al Ministero della Salute, e, per sua opportuna conoscenza, al ministro dell’Istruzione Bianchi“. L’elenco potrebbe allungarsi,annoverando report locali di Dirigenti scolastici.

I dati del Ministro sono minimali e inesatti?

Ecco quindi i dati forniti ieri dal Ministro Bianchi: “Abbiamo un grado di copertura dell’82,1% su 374.740 classi. Ad oggi alle 12 abbiamo il 93,4% delle classi in presenza, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza”. Riferendosi agli allievi e studenti “il grado di copertura della rivelazione è dell’81,8% su un totale di 7.362.181″

Se il fine della comunicazione era rassicurare, si può dire invece che il vespaio è aumentato. M. Rusconi ha severamente sconfessato i dati del Ministro, dicharando questa mattina al Corriere della Sera Ed. Roma che nel Lazio il “30% delle classi è in Didattica a distanza, il Mnistro considera solo le classi tutte in dad, ma ce ne sono molte in didattica mista, con parte degli studenti a casa”

Anche il sindacato dei docenti esprime le sue perplessità. Segnalo quella del coordinatore della Gilda R. Di Meglio:”… le percentuali regionali non sono confrontabili, considerata l’enorme differenza di popolazione studentesca fra i vari territori. Per esempio, il dato del 4,9% di classi in DAD e quarantena relativo alla Campania è del tutto fuorviante, dal momento che un centinaio di sindaci ha emanato ordinanze di chiusura delle scuole dopo la pausa natalizia. Stesso discorso vale per la Sicilia (4,4%) e la Calabria (2,9%). Non si spiegherebbe altrimenti la differenza tra queste regioni e, per esempio, la Lombardia”

Il dato ministeriale confrontabile conferma la crescita dei contagi

Difficile individuare i dati che corrispondono alla situazione reale. E’ possibile però effetture un confronto con quelli comunicati dal Mi. Si legge su Il FattoQuotidiano.it “Le classi che in Italia ad oggi svolgono le lezioni completamente a distanza sono il 6,6 per cento del totale. In audizione in commissione Cultura alla Camera il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha finalmente rivelato i dati ufficiali sulla dad nelle scuole a una settimana dalla ripresa dopo le vacanze natalizie. I numeri non segnalano ancora una situazione di emergenza, ma il trend rispetto a settimana scorsa già è degno quanto meno di preoccupazione: gli alunni in presenza sono l’88,4%, ha svelato Bianchi. Significa che già dopo una settimana più di uno studente ogni dieci è già tornato a seguire le lezioni da casa, perché positivo o in quarantena: un dato quasi raddoppiato rispetto a sette giorni fa, quando lo stesso ministro aveva spiegato che “tra gli studenti mancavano il 2,2% a casa ammalati e il 4,5% in quarantena”. Quindi il 6,7% totale, contro l’11,6% odierno.”



Situazione complessa, attendendo l’estate

In conclusione, nelle prossime settimane assisteremo alla pubblicazione di altri dati, probabilmente contraddittori tra loro che favoriranno lo sconcento e il disorientamento tra gli operatori della scuola e non solo.

Nel frattempo le istituzioni scolastiche dovranno gestire un protocollo di sicurezza inadeguato (agosto ’21) e la complessità delle quarantene. Arriveremo a giugno in queste condizioni. L’estate ci aiuterà. A settembre si spera di non dover ripetere il canovaccio degli ultimi due anni, soprattutto di quello attuale. Poche sono le speranze di vedere un altro scenario, perché nonostante tutto la scuola resta poco protetta e sicura.