Scuola e Parlamento, un confronto che dice molto

Scuola e Parlamento a confronto le misure anticovid

Scuola e Parlamento. Due istituzioni importanti. Mi soffermo sulla prima. Da molti è presentata come una priorità nazionale che si impone per il suo ruolo strategico in funzione del futuro. Chi potrebbe dire il contrario? Ebbene, andando oltre le parole, possiamo “pesare” concretamente questi annunci. Su Fb, e non solo, gira questo post, dove sono messe a confronto la Scuola e il Parlamento (Camera dei Deputati). Quest’ultimo è chiamato a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.



Il confronto, purtroppo rivela il profilo di una scuola poco protetta. Un’istituzione che a livello primario ha una copertura vaccinale ancora poco rassicurante. Ieri ho scritto:”Al momento di scrivere, infatti, abbiamo 1.091.786 (29,86%) soggetti con prima dose (copertura bassa) e 361.074 (9,88%) con doppia dose (alta copertura)“. Migliore è la situazione per la fascia 12-19: Il 77%93 è coperto con la seconda dose.

Lo scenario fatto di numeri e percentuali richiederebbero una maggiore attenzione e cura. E invece abbiamo in poche decine di metri quadri 23-30 alunni, dotati di mascherine pannolino che non garantiscono un’adeguata protezione. L’unica soluzione, invece per la scuola del 2022 è rappresentata dalle “finestre aperte”. Il Parlamento invece, usufruisce di tutti gli accorgimenti portati al massimo livello. Ragionamento populista? Non credo. Questo ci raccontano i fatti. Ognuno tragga le conclusioni