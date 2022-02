Scuola, il Governo ha aggiornato il protocollo di gestione dei casi Covid. Colpo finale alla Dad. E’ uno spot per la DDI e un benvenuto del virus a scuola.

Scuola, il governo ha varato il nuovo protocollo

Scuola. Dopo alcune settimane di caos tra contagiati sintomatici e asintomatici, quarantene e ritardi delle Asl, abbiamo il nuovo protocollo di gestione dei casi Covid. Nelle scuole dell’infanzia: “fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.” Nella scuola primaria, invece le regole sono le seguenti” fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione; con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;”

Ovviamente il testo prosegue con i gradi successivi.

Obiettivo raggiunto: la Dad è stata depotenziata

Il nuovo protocollo rappresenta una nuova fase per la scuola. Qualcuno dirà si è saliti di livello, qualcun altro invece il contrario. Sicuramente un obiettivo è stato raggiunto : la Dad, il male assoluto per la scuola è stata depotenziata. E’ stata interrotta la sua totale colonizzazione del sistema formativo. Certificava la presenza di una scuola chiusa, non funzionale al sistema economico.

Ne beneficerà la DDI, la nuova frontiera di una scuola ibrida, tale da nascondere che una parte degli alunni seguiranno da casa le lezioni. Ad essi sarà data la responsabilità di far sopravvivere l’orrendo mostro della Dad (non è di questo parere R. Ricci responsabile prove Invalsi).

Alla scuola spetterà il compito di riciclarsi, abbandonando la deleteria Dad che ha compromesso, a detta di molti esperti di aula, l’apprendimento e la socialità dei nostri ragazzi. Gli insegnanti dovranno nuovamente formarsi sull’ibrido didattico, rappresentato dalla DDI. Dovranno raccogliere la sfida lanciata da M. Campione esperto in politiche scolastiche”Ci sono tanti modi di fare presenza al 50%. Metà in classe a fare lezione e l’altra metà a casa a guardarli è un modo (e questa NON È didattica integrata) è un modo. Oppure fare a casa cose diverse da quelle che si fanno in classe.”

Molti commentatori, quasi tutti esterni alla scuola, ma esperti ignorano la DDI. Essi sono abbagliati dalla reiterata dichiarazione del governo” Tutti in presenza!“, dimenticando che non sarà così.

L’accoglimento della Did, però si accompagna con il riconoscimento di cittadinanza al virus. Egli sarà presente nelle aule, rappresentando il convitato di pietra, l’ospite inquietante tra le mura di un’aula. Probabilmente conseguirà qualche diplona o certificato scolastico!

Se l’esperimento non funzionerà, allora la scuola sarà messa sul banco degli imputati a rispondere di inefficienza e inefficacia. Povera scuola!