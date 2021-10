Supplenti, prosegue il caos nelle scuole romane

Supplenti, prosegue il caos e il rimpallo delle responsabilità tra i Dirigenti scolastici e l’USR. Resta il fatto che lunedì…

Supplenti, continua il caos nelle scuole romane

Supplenti, continua il caos a Roma. Si segnalano criticità in molte parti d’Italia, così come confermato da M. Rusconi (Il Tempo, 10.10.21) che aggiunge: ” Il Ministro Bianchi aveva assicurato per il 13 settembre le cattedre tutte coperte“.

Ma torniamo a Roma, dopo l’assegnazione dei docenti agli istituti romani (venerdì) secondo il quotidiano romano la situazione è la seguente: “Insegnanti assegnati in più o in meno alle scuole, cattedre libere negli istituti ma che non risultano ufficialmente, problemi di punteggio”

Interessante il botta e risposta tra R. Pinneri (Direttore dell’Usr) e C. Costarelli (ANP). Il primo dichiara ” Abbiamo coperto tutti – e soltanto – i posti che dovevamo coprire. secondo quanto dovevamo coprire, secondo quanto ci è stato comunicato dalle scuole in risposta a un monitoraggio ufficiale”

Ovviamente di diverso parere è la Presidente ANP del Lazio che dichiara: “Le scuole, da settembre, hanno più volte inviato richieste di rettifica rimaste inascoltate, hanno segnalato di aver ricevuto docenti in più e nessuno ha dato riscontro sul da farsi. Dal 13 settembre, nelle scuole romane c sono docenti a cui i Dirigenti scolastici non possono fare i contratti”

Breve considerazione

Il quotidiano romano a livello nazionale è uno dei pochi che solleva il tappeto, evidenziando la polvere sottostante. Fuori di metafora, sulla scuola è calata l’attenzione. L’obiettivo era riaprire. Poca importanza si è dato alle condizioni. Le supplenze sono una di queste. Altra grana, legata alla questione delle supplenze è la suddivisione degli alunni con titolare assente o cattedra scoperta. La loro destinazione spesso sono classi già sovraffollate (riprendo la definizione tecnica del Ministro).

Resta il fatto che domani molti studenti vivranno altri giorni critici, privati del diritto allo studio e alla sicurezza (extra rigonfiamento delle classi pollaio).