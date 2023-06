Adolescenti sotto pressione, una ricerca va oltre il Covid

Adolescenti sotto pressione. Una fotografia del disagio giovanile di skuola.net. Il Covid-19, pur rimanendo sullo sfondo, non è presentato come la causa principale.

Adolescenti sotto pressione. Il Covid al margine

Adolescenti sotto pressione. Chi li frequenta ogni giorno percepisce il loro disagio. La condizione è molto diffusa. Ai piani alti si insiste a imputarne la causa al solo Covid. Spesso si arriva alla conclusione attraverso l’intermediazione di sondaggi, di pareri e dichiarazioni di inesperti d’aula, che sostituiscono la prossimità con il ragazzo. Le conclusioni hanno il vantaggio di ridurre la complessità del fenomeno a una causa. L’approccio ha il vantaggio di trasmettere un messaggio tranquillizzante: rimosse le tracce della pandemia sulla psiche tutto tornerà normale. Illusione! Una ricerca condotta da Skuola.net assieme al team di psicologi e psicoterapeuti dell’associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, Gap, Cyberbullismo, campione di 3.062 ragazze e ragazzi tra gli 11 e 19 anni). guarda verso un’altra direzione: il contesto socio-economico significaticamente improntato alla competizione (dover dimostrare sempre qualcosa) che in caso di fallimento porta al disagio e alla depressione.

Frammenti della ricerca

Su Skuola.net si legge: “Oltre 6 giovanissimi su 10, infatti, sostengono di soffrire di una qualche forma di disagio dovuto proprio al contesto in cui vivono. Da cui poi scaturiscono attacchi di panico, alterazione delle abitudini alimentari e del ritmo sonno-veglia, difficoltà di concentrazione nello studio e così via. Un terreno fertile su cui proliferano irrequietezza, solitudine, rabbia verso sé o verso gli altri, con la conseguente necessità di “anestetizzarsi” per non pensare: fuga nel digitale – tra videogiochi, film, serie tv e social media – ma anche gesti estremi e ricorso a qualsiasi cosa permetta di staccare la spina almeno per un pò…Il momento più complicato, quello in cui l’ansia esce allo scoperto, è abbastanza scontato: è quello in cui ci si deve confrontare con gli altri. Oltre la metà degli intervistati (57%), quando deve frequentare situazioni sociali con molte persone ammette di sentire spesso, se non sempre, un senso di turbamento”.

Questi sono alcuni flash di una ricerca che si invita a leggere, perché fuori dal coro