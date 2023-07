Classi pollaio, petizione per la loro abolizione

Classi pollaio. Una petizione rivolta al Ministro per chiederne l’abolizione

Classi pollaio. Una petizione per l’abrogazione

Classi pollaio. Nuova petizione per la loro abrogazione. La promotrice è Livia Stella un’insegnante di scuola secondaria di secondo grado. Quelle precedenti hanno avuto una scarsa adesione. Le cito. D’auria Anna si è fermata a 10.654 adesioni. Quella di Professione Insegnante (Salvo D’Amato) è stata attenzionata da meno di 1000 docenti. Per la precisione 995.

Il messaggio è chiaro: i docenti sono pronti a criticare, a protestare a parole nei vari gruppi social. Poi però quando si tratta di andare oltre, fanno apologia indiretta del presente (Diego Fusaro), ignorando lo strumento. Eppure la firma, a differenza dello sciopero, non costa nulla. Le cause sono diverse, ma la riflessione rischierebbe di far perdere di vista l’obiettivo: la nuova petizione. Sicuramente M. Gelmini sarà soddisfatta della situazione.

Il testo della petizione con il link per la sottoscrizione

Gentile Ministro Giuseppe Valditara,

sono Livia Stella, insegnante in una scuola secondaria della provincia di Treviso.

Abbiamo visto negli ultimi anni un aumento degli alunni per classe (situazione paradossale a fronte di un calo della natalità a livello nazionale) che ha portato ad una media di 26/27 alunni nella scuola secondaria di primo grado fino ad arrivare a 30 nella scuola secondaria di secondo grado. Questi numeri non permettono all’alunno di esprimere i propri talenti e non consentono altresì al docente di potersi dedicare sufficientemente alla sua formazione.

La posta in gioco è molto alta: il Ministero della pubblica istruzione e gli Uffici Regionali e Provinciali fino ad arrivare ai Dirigenti scolastici risparmiano sulla formazione dei ragazzi aumentando così la dispersione scolastica e un analfabetismo di ritorno molto pericoloso. Questi numeri non tengono conto delle disabilità e degli alunni più fragili (Bes e Dsa) e non hanno a cuore i docenti ai quali si chiede di perseguire un’ “utopica” didattica personalizzata.

E’ giunto il momento di agire: abbassiamo immediatamente di 2 unità il numero minimo di alunni secondo il DPR 81/09 per tutti gli ordini di scuola e non a discrezione degli Uffici Scolastici. Vogliamo una scuola di qualità in cui il diritto allo studio sia veramente garantito per ogni alunna e alunno.

Questo movimento è appena nato ma ha già raccolto più di 1000 firme con una petizione lanciata sul sito